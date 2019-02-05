«طيران الإمارات للآداب» يضيء قصص الطعام

المصدر: Ⅶ دبي ـــ البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ينظم مهرجان طيران الإمارات للآداب من 1 - 9 مارس المقبل، مجموعة من الفعاليات الخاصة ومآدب الأطعمة تصاحبها الثقافة والترفيه، حيث تضفي الشيف ميرا مانيك على أطعمتها الهندية التقليدية لمسة عصرية، إذ أتقنت مانيك وصفات أمها وجدّتها، ولكنها تحضرها بطريقة صحية خفيفة مع الحفاظ على الطعم اللذيذ، باستخدام مزيجها الخاص من التوابل.

ويوفر المهرجان لرواده، بجانب الجلسات الفكرية، فرصة للاستمتاع ببعض وصفات مانيك، وستكون بداية رحلة المهرجان مع جلسة يوغا في الهواء الطلق، تقيمها المدربة المقيمة في دبي ميلاني سوان، تتبعها وجبة غداء نباتي مغذي تشتمل على وصفات من كتاب مانيك.

«المكتبة الصغيرة للطهو»

وتتمازج ذكريات كيت ينغ عن الكتب والأطعمة، وهو ما تعرضه بالمهرجان عبر كتاب «كتاب المكتبة الصغيرة للطهو»، فهي ما فتئت تحلم بالحلوى الذهبية على نيران جريفوندر (في رواية هاري بوتر)، واحتساء شراب الزنجبيل مع الليمون في جزيرة كيرين، وتناول العسل بالقشطة مع «ويني ذا بو».

ويقدم كتاب «المكتبة الصغيرة للطهو» وصفات تحاكي سحر الأطباق التي تحبها الشخصيات الروائية المحببة.

مستقبل الغذاء

ويتناول المهرجان مستقبل الغذاء، بدءاً من قصص الخيال عن الأطعمة إلى الحقائق التي سنعايشها قريباً، في جلسة تضم الدكتور ماجد القاسمي مدير الصحة الحيوانية والتنمية بوزارة التغير المناخي والبيئة، الداعي للحفاظ على البيئة،والشيف خبير الأطعمة الدنماركي، تراين هانيمان، إذ يناقشان الخطوات التي نحتاجها جميعاً لضمان استدامة الغذاء.

مكافحة السمنة مسألة ترتبط بالأفراد وتطرح بقوة في فعاليات المهرجان، إذ يخبرنا عالم الكيمياء في جامعة كامبريدج، الدكتور جايلز يو، كيف يمكننا أن نكون أكثر علمية في أسلوبنا في اتباع الحميات الغذائية. قدم «يو» شرحاً للمفاهيم العلمية بأسلوبه السهل في برامج مثل الأفق: الطعام النظيف، والحقيقة المؤلمة. وقد أثارت برامجه ضجة وجدلاً كبيرين عام 2017.

فعاليات خاصة

الكلمات ليست هي الشيء الوحيد الذي يجمعنا في المهرجان، ففي مأدبة العشاء الخاص، نحتفل بالقصص التي ترويها أطباقنا حيث يحتفل الكتّاب، وخبراء الطهو بالأطعمة الشهية، التي تقرب بين كل الذين يتشاركون فيها وتؤدي إلى فهم تجارب مشتركة بينهم.

حنان سيد ووريل، مؤلفة كتاب «Table Tales»، تحكي في كتابها قصة تطور أطباق الطعام في أبوظبي، وتنوعها الذي تستمده من تنوعها الثقافي.

وسيصحبنا كل من بيمان ومحمد برهام العوضي، المعروفين أيضاً باسم الإخوة العوضي، في رحلة لتذوق الأطعمة من جميع أنحاء العالم عبر سلسلة السفر الحائزة على جائزة «كوكب بيتا»، وسيقدمان لنا بعض النكهات التي تعرفا إليها في رحلتهما المثيرة.

من أعماق الصحراء

تعود هذا العام فعالية المهرجان الأبرز «أبيات من أعماق الصحراء»، أمسية الشعر والموسيقى في جلال وصمت الصحراء، التي تجمع نخبة من الشعراء من جميع أنحاء العالم تحت النجوم، وبمرافقة الموسيقى، والأطباق الإماراتية التقليدية.

وتحتضن الأمسية نخبة من الشعراء، أبرزهم الشاعرة النيوزيلندية سيلينا توسيتالا مارش، والشاعر التونسي، أنيس شوشان، والشاعرة الإماراتية عفراء عتيق، والشاعر الأيرلندي فرانك دوالاغان، وفنان الكلمات الحائز على العديد من الجوائز، ليونهارت، والشاعر الإماراتي، الدكتور طلال الجنيبي، والشاعرة اللبنانية زينة هاشم بيك.

لغز الجريمة

تعود أيضاً فعالية «مأدبة عشاء لغز الجريمة» في 2019، حيث يتحد الغموض والصخب وفنون أدب الجريمة، وفي العادة تنفد تذاكر هذه الفعالية بوقت استثنائي.

وهناك فرصة استثنائية من نوع آخر لكل محبي الموسيقى، وهي الاستماع إلى الفنان الأسطوري توني بلاكبرن.. إضافة إلى موضوعات كثيرة متنوعة.