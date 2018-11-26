«11 يوم» يروّج الثقافة الإماراتية والسلام والتسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

قال المخرج والمؤلف سودهير كونديري: تقديري الكبير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي برزت جهوده السخية ومبادراته الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وكرس أيضاً لهذه الصورة في مجتمع الإمارات، دفعني لكتابة وإخراج فيلم «11 يوم - رحلة خلال الحياة الحقيقية». وذلك بالتزامن مع «عام زايد». وأضاف: الفيلم الذي يعرض سيستمر عرضه خلال الاحتفال باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات. وأشار إلى أن الفيلم يروج الثقافة الإماراتية والقيم التقليدية والإنسانية والسلام والتسامح.

وأشار إلى أن الفيلم من بطولة الفنان حبيب غلوم، وشاركه البطولة ممثلون إماراتيون قدمهم المخرج للمرة الأولى. الفيلم الذي قدم عرضه الأول في مهرجان صيفي ثقافي، خلال يونيو الماضي في الكويت، وصورت أحداثه بين الإمارات وتايلند، يتحدث عن رجل الأعمال الإماراتي الناجح «سلطان» الذي يزور مع زوج ابنته وحفيدته بانكوك. لكن السبب الذي يقف وراء سفر «سلطان» المهمة الصعبة التي تنتظره لإنقاذ ابنه «أحمد» من السجن، فالابن «أحمد» تطوع لإخراج عمل سينمائي تدور أحداثه حول طفلة تايلندية، ولكن الظروف في تايلند قادته إلى بعض المصاعب، وهو ما استدعى حضور والده وأسرته، ومن ثم تدخل الجهات الرسمية من أجل حمايته.