تجارة اللؤلؤ بدأت في دبي قبل جيلين

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يبدي عدي الفردان شغفه الشديد باللؤلؤ، ويصفه بأنه شغف عائلي، وبدأت القصة قبل جيلين مع جده إبراهيم الفردان، وهو تاجر لؤلؤ إماراتي من دبي كان معروفًا على نطاق واسع بأنه "طبيب اللؤلؤ".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا مفصلا عن تجارة اللؤلؤ وتجارها المشهورين في الإمارات قالت فيه إن اللآلئ كانت تجارة شائعة في منطقة الخليج منذ مئات السنين. وفي أوائل القرن التاسع عشر ، وفقاً لموقع متحف فيكتوريا وألبرت في لندن ، "كانت المنطقة المورد العالمي الرئيسي للؤلؤ الطبيعي". والرجال الذين قاموا بتمويل حملات الغوص من اللؤلؤ كانوا يبيعون صيدهم الثمين من الرحلات إلى التجار مثل الفردان. جده ، الذي بدأ العمل في أواخر القرن التاسع عشر.

وتقول الصحيفة إن إزالة اللؤلؤ من المحار يتطلب الحنكة والمهارة والنظر الحاد ، . وقال عدي فردان إن التجار كانوا يجلبون إلى جده اللؤلؤ ويسألونه" حاجي فردان ، هل يمكنك مساعدتنا؟ وكان لديه نظرة ثاقبة في اللؤلؤ الثمين."

والآن ، وبعد مرور أكثر من قرن ، تمتلك عائلة فردان ما تعتقد أنه واحد من أكبر مجموعات اللآلئ الطبيعية في العالم ، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 50000 قيراط. وكانت بعض مجوهراتهم مملوكة في السابق لبعض مهراجا الهند ، بما فيهم شاه جاهان ، الذي بنى تاج محل كضريح لترقد فيه زوجته في عام 1631.

وعدي فردان ، 26 عاما ، عمل مصرفيا في السابق ، لكن شغفه الحقيقي يكمن في المجوهرات. وهو يلعب دورًا كبيرًا في تصنيع مجوهرات الفردان ، وهي إحدى الشركات العائلية العديدة ، كما يملك شركة عدي الفردان للمجوهرات ، التي تركز على المجوهرات الراقية لعملاء النخبة ، والذي يرى أنه مستقبل تراث العائلة.