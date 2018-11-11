«حرفتي» يرسخ تراث الإمارات في نفوس الأجيال الصاعدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برنامج «حرفتي» في قصر متحف العين، بالتزامن مع مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الخامس، الذي انطلق مطلع نوفمبر الجاري، ويستمر لغاية 16 أبريل المقبل؛ بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية والتراث الإماراتي، وترسيخها في نفوس الأجيال الصاعدة والترويج لها للمحافظة على استمراريتها.

ويتضمن برنامج «حرفتي» مجموعة من ورش العمل، التي تتناول صناعة السدو، والفخار، والتلي، والحبال، وقرض البرقع، وسيتاح للمشاركين في ورش العمل التعرف على تفاصيل الممارسات الحرفية المعروفة في الإمارات والعادات والتقاليد المرتبطة بها، إضافة إلى تجربة ارتداء الزي الإماراتي التقليدي والتقاط صور تذكارية في استوديو مخصص لذلك.

تقدم ورشة صناعة السدو لمحة عن تاريخ حرفة السدو، والتي برعت فيها المرأة الإماراتية منذ القدم لتلبية الحاجات الضرورية لسكان البادية، ومنها صنع بيوت الشعر، وأثاث المنزل مثل الأبسطة والوسائد والأغطية، ويقصد بالسدو حياكة أو نسج الصوف وشعر الماعز ووبر الإبل بأدوات وأساليب تقليدية، حيث يتعلم المشاركون في الورشة هذه الأساليب والفنون المتعلقة بهذا العنصر التراثي، الذي تم تسجيله في قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة «اليونيسكو» عام 2011.

«التلي»

في ورشة «التلي» ستقدم شروحات عن فن التطريز الفريد من نوعه، إذ تستخدم فيه خيوط ملونة من «الزري» يتم جدلها لتكون سلاسل براقة من الزينة التي تطرز فيها أثواب النساء التقليدية. كما سيتمكن في ورشة صناعة الفخار سيتمكن المشاركون من التعرف على معرفة مراحل صناعة الفخار، بدءاً من جلب المادة الأولية وهي الطين، من الجبال أو الوديان ثم تنعيمه، ما يساعد على نخله وتنظيفه.