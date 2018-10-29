30 مدرسة حكومية بالشارقة تتنافس على «كأس لغتي»

المصدر: ■ الشارقة - وام

كشفت «لغتي»، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية وبوسائل ذكية لأطفال وطلاب مدارس الشارقة، عن اكتمال عقد المدارس المشاركة في الدورة الثالثة من «كأس لغتي»، التي ستقام منافساتها خلال فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.وتشارك في منافسات الدورة الثالثة التي تستهدف طلبة الصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس الحكومية بالشارقة 30 مدرسة، حيث تصدرت مدارس المنطقة الشرقية قائمة المشاركة بـ 15 مدرسة، تلتها مدينة الشارقة بـ 11 مدرسة، والمنطقة الوسطى بـ 4 مدارس.

و«كأس لغتي» مسابقة أطلقتها مبادرة لغتي في العام 2016، بهدف اختبار مهارات اللغة العربية لدى طلاب المرحلة التأسيسية، انسجاماً مع سعي المبادرة إلى تعزيز الطلاب في مهارات اللغة العربية، وجعلها ثقافة وسلوكاً في مجالاتهم الحياتية كافة.

وتقام المسابقة عن طريق منافسات الفرق، حيث يتبارى الطلاب في عدد من المراحل التي تتصاعد في كل مرة وتيرة إيقاع أسئلتها وصولاً إلى التصفيات النهائية التي ستنتهي بين فريقين.

شروط

وتضع اللجنة المنظمة للكأس مجموعة من الشروط التي تحكم المشاركة في المسابقة، أهمها أن يكون الطلاب من الصف الدراسي الذي تستهدفه الدورة، وأن تكون المشاركة باسم المدرسة، وأن تختار المدرسة أفضل 3 طلاب وطالبات من الصف المحدد في اللغة العربية، فيما لا تسمح قواعد المسابقة أن يتم استبدال الطلبة أثناء الانتقال والتقدم إلى المراحل النهائية.وتشرف على تقييم مستويات الطلاب المشاركين في المسابقة لجنة تحكيم تضم نخبة من التربويين والأكاديميين والخبراء في مجال اللغة العربية.

وتعتمد لجنة تحكيم مسابقة «كأس لغتي» على جملة من المعايير التحكيمية، حيث تضع في الاعتبار الجوانب الشخصية للمشاركين وطلاقة التعبير وسلامة اللغة، ومدى الالتزام باللغة العربية الفصحى البسيطة، والتمكّن من النطق والتعبير السليمين والفهم والاستيعاب، والتي يتم قياسها من خلال أسئلة منوّعة تختبر المهارات اللغوية والذهنية التي درسها الطالب في الصفين الأول والثاني.