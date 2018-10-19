مها الشامسي: الأزياء المؤجرة تناسب متطلبات العصر

المصدر: إعداد: رشا عبد المنعم

يستلزم حضور الفعاليات الضخمة بعض الترتيبات الدقيقة والملابس الرسمية، ولكن قد يمثل شراء ثياب خاصة لمثل هذه المناسبات عبئاً كبيراً، وهو ما دفع رائدة الأعمال الإماراتية مها الشامسي إلى إطلاق فكرة House of MC القائم على مفهوم التجارة الإلكترونية ليقدم كل ما تحتاج إليه المرأة للاستعداد لأمسية مذهلة.

تتيح الدار التي تتخذ من حي دبي للتصميم موقعاً مميزاً لها، فرصة تأجير فساتين وأثواب فريدة ومحدودة، من ابتكار أشهر المصممين حسب الطلب، حيث يمكن للعملاء الاختيار من بين التصميمات الأنيقة لكل من مايكل سينكو، وديور، وشاربل زوي، ووالتر مانديز، وآخرين ممن يقدمون تصميماتهم حصرياً في House of MC ليتم طرحها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتم إتاحة المجوهرات الراقية ومجموعة مختارة من الإكسسوارات الأنيقة لتضيف لمسات مثيرة مختارة بعناية إلى الأزياء التي يتم انتقاؤها أيضاً بعناية.

متطلبات السوق

توفر الدار إلى جانب خدمات التأجير كل الخدمات والنصائح المتعلقة بالإطلالة المصاحبة للتصميم المختار في وجود خبراء الشهر والتجميل، إضافة إلى مستشاري التصوير والمظهر العصري وإمكانية حجز سيارة فاخرة من خلال أسطول سيارات البنتلي، لضمان أن يسجل الضيوف حضورهم بصورة لا تُنسى، وفي هذا السياق تؤكد مها الشامسي، المدير التنفيذي والمؤسس للدار، أنه قد يتطلب حضور أي فعالية سواء كان حدثاً أم ليلة تسليم جوائز أم مناسبة اجتماعية، ساعات طويلة من الاستعداد والتحضير، حيث يريد أن يرتدي الجميع ملابس لا تنسى، لكنهم لا يرتدون مثل هذه الملابس بالصورة الكافية التي قد تدفعهم لشرائها، وبذلك فنحن نخلق تجربة استقبال استثنائية، حيث يمكن للضيوف الاعتماد علينا للحصول على كل ما يحتاجون إليه للاستعداد لأمسياتهم، بما يلائم الناحية الأخلاقية والاقتصادية، وهذا ما كان عليّ إدراكه كوني رائد أعمال من خلال تحديد احتياجات الأشخاص ومتطلبات السوق.

35

تحتفل دار الساعات السويسرية «كرونوسويس» بتاريخها الذي يمتد إلى 35 عاماً بالإصدار المحدود فلاينغ رغيوليتر أوبن غير.

تصميم الساعة الاحتفالية ظهر لأول مرة في عام 1998 باسم «Régulateur» وارتبط الاسم بالعلامة، تاركاً بصمته في صناعة الساعات. وكانت التشكيلة دائماً ما تتضمن طرازاً واحداً أو أكثر بعرض وقت لامركزي. يتميز إصدار الذكرى السنوية بعلب من الفولاذ المقاوم للصدأ بمينا فضي اللون وحلقات خارجية زرقاء.

وتتوافر 35 قطعة أخرى من الذهب الأحمر عيار 18 قيراطاً بمينا أزرق وحلقة خارجية فضية. كل مواني ساعة الذكرى السنوية تحتوي على نمط غيلوشيه اليدوي المصنوع في استوديوهات دار كرونوسويس في لوسيرن. ويتم نقش رقم الإصدار المحدود الفردي يدوياً. وتضمن ترصيعات سوبرلومينوفا على الأيدي مؤشرات الوضوح الأمثل في الظلام.

أسلوب

Maestro نظرة أصيلة للإبداع

تمثّل ساعة Maestro نظرةً أصيلة عن الإبداع في مجال تصميم الساعات لدى كريستوف كلاريه، ففيما يجسّد تصميمها النحيف القدرة الميكانيكيّة عند نقطة التقاء الطابع الجمالي والأسلوب التقني، تتمتّع بالساعة باحتياطي طاقة لسبعة أيام وبعرض واسع للتاريخ بشكل مخروطي وبوظيفة MEMO ثلاثية الأبعاد، وهي تُثبت نفسها كأوّل ساعة ذات تعقيدات تميز أسلوب المصمم بكَونه طبيعياً وغير تقليدي، ولا يفوّت أبداً فرصة للتعبير عن جرأته الإبداعيّة من خلال اقتراحات أصيلة ذات رموز تصميميّة تتراوح بين الطابع العكسي والتقليدي، ولإضفاء اللمسة النهائيّة المثاليّة، يتمّ ترصيع الجهة العلويّة بياقوت أو زفير طبيعي.

حقائب خريفية تستوحي سحر الطبيعة الاسكندنافية

هذا الخريف، تقدم العلامة التجارية تومي حقائب مبتكرة للسفر، والعمل وأسلوب الحياة المرهفة، بخيال شخصيات مختلفة تعيش حياة كثيرة التنقل والسفر في جميع أنحاء العالم. ولمجموعة خريف 2018، تستمد تومي الإلهام من جمال وسحر منطقة الدول الإسكندنافية، حيث اكتسبت البساطة والأداء العملي مع الحد الأدنى في التصميم الموجودين في قلب الإبداع الإسكندنافي.

ونتيجة هذا السفر هي أن المجموعات النسائية والرجالية شكّلت دراسة بالألوان، وأن الأنسجة ودرجات الألوان تعطي بُعداً إلى كلاسيكيات تومي مع توجه جديد نحو طبعات التمويه، إلى جانب إضفاء طابع عصري إلى الزهور الكلاسيكية من خلال تباينات متغيرة ولمسات عاكسة، وتلاعب رقيق بالأنسجة.

للاحتفال بهذه المجموعة التي تستكشف التصميم المقصود والمدروس للأفراد في كل مكان، تشرك تومي الممثلة والمنتجة صاحبة الأعمال الغزيرة والناشطة الاجتماعية، الأميركية روزاريو داوسون، في حملة إعلانية تعرض الرحلات التي نقوم بها جميعاً. ومن خلال دمج العناصر الراقية والأنثوية مع الأداء والتصميم المبتكرين، تقدّم تومي تصميمات متعددة الوظائف للعمل والاستخدام اليومي.

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