«مهرجان كوريا 2018» يحتفي بمئوية زايد بالفن والموسيقى

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

حول شخصية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قدّم 10 فنانين من الإمارات وكوريا لوحاتهم، على هامش «مهرجان كوريا 2018»، الذي أطلقته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وسفارة كوريا الجنوبية في الدولة، وذلك مساء أول من أمس، في المسرح الوطني في أبوظبي.

بحضور بارك كانج هو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، وربى الحسن مستشارة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من كبار الشخصيات من السلك الدبلوماسي، ويهدف المهرجان الذي يستمر حتى 14 من نوفمبر المقبل، إلى الاحتفاء بمئوية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإبراز دوره المحوري في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

فعاليات

بدأت الفعالية بافتتاح معرض «الفن الإماراتي الكوري لعام زايد» في المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة، وضم المعرض 32 عملاً تمحورت حول شخصية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى جانب أعمال تعكس التراث الإماراتي، من بينها أعمال فنان الخط محمد مندي، الذي قدم 6 أعمال، وقال لـ«البيان» من بين اللوحات، قدمت لوحة مئوية زايد، وفيها كتبت اسم «زايد» 100 مرة، بالخط الجلي الديواني، وأوضح استخدمت في خلفية اللوحة ماء زمزم مخلوطاً بألوان الأخضر والأزرق، ولهذا رمزية معينة، وقالت الفنانة نورة الهاشمي: قدمت لوحة تمثل المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالأسلوب الواقعي، مستخدمة الألوان المائية، واخترت لقطة نادرة، تمثل الشيخ زايد وهو يحمل البندقية، وجعلت الخلفية تجريدية. وأضافت الهاشمي، عرضت أيضاً عملين يمثلان التراث الإماراتي، كما ضم المعرض أعمال عبيد الزعابي، وأهن موها.

أضواء متناغمة

بدأ الحفل الذي أقيم على خشبة المسرح الوطني، بعرض ضوئي متناغم، بعنوان «إحياء ذكرى زايد»، يحكي بداية العلاقة التي تربط بين الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، التي تأسست منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما قدم مركز جندو كوجاك الوطني، عرضاً للموسيقى التقليدية والفنون الشعبية، وتضمن الأداء، لوحات فنية راقصة، تحمل أمنيات الكوريين دوام الرخاء والسلام في دولة الإمارات، خاصة أن أداء الرقص التقليدي يدعو للازدهار، معبّرين عن ذلك بأزيائهم التقليدية وفنهم الراقص على أنغام «سوقو»، أي الطبل الصغير.

معروضات

في البهو الذي يؤدي إلى خشبة المسرح الوطني، عرضت العديد من الجهات والمؤسسات الكورية منتجاتها الثقافية والصحية ومشغولاتها التقليدية.