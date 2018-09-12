«أمنية عمري» يحكي أصالة مجتمع الإمارات

المصدر: الشارقة - وفاء السويدي

يراهن الكاتب والسيناريست شهاب الكعبي على توصيل رسالته للناس من خلال قصة فيلمه الإماراتي الطويل «أمنية عمري»، حيث سيدخل صالات السينما في الإمارات والخليج غداً، ليسرد من خلاله أصالة المجتمع الإماراتي الذي ينشئ أبناءه على التعاليم الإسلامية السمحة، التي يزخر بها القرآن الكريم، وذلك من خلال انتشار مجالس حفظ القرآن الكريم في مساجد الدولة.

لقطات

«البيان» التقت الكاتب والمشرف على الفيلم شهاب الكعبي ليحدثنا عن فكرة الفيلم، فقال: اسم الفيلم مأخوذ من غاية بطله، حيث لم يستطع أن يرى أحد أبنائه حافظاً للقرآن الكريم، لذلك يتجه إلى تحقيق أمنيته عن طريق مولوده الجديد، فيفكر بالزواج بسبب زوجته المريضة، وتبدأ المشكلات من أقرب الناس له عند اختياره الزوجة وطرح موضوع الزواج لهم.

وأضاف الكعبي: انطلقت فكرة الفيلم من خلال وجودي بين حلقات حفظ القرآن الكريم للناشئة الصغار في مساجد الشارقة العامرة، وكيف يرتلون القرآن بكل يسر وسهولة، وأردت أن تصل للعالم هذه اللقطات الجميلة منذ بداية التعلم وقراءة القرآن، ليعلموا أن ما يجني الآباء من ذلك يستمر لهم للآخرة.

وتابع: هناك رسالة نبعثها من خلال الفيلم" والذي تبدأ عروضه في صالات السينما بدءا من يوم غد"، ولكن بأقل جرعة، إذ خشينا أن يكون الفيلم خالياً من الطابع المجتمعي والدرامي، فكانت الدراما هي البديل أو الوعاء الذي قدمنا به الرسالة، وأتمنى أن نكون قد وفقنا بذلك.

المجتمع الإماراتي

ووضح الكعبي أنه تم الاستعانة بممثلين من العراق، إضافة إلى الكادر الإماراتي، كما أن الدراما المغلِّفة للقصة تكتنفها أيضاً روح من المعاناة التي رسمتها بطلة القصة الغريبة عن المجتمع الإماراتي، وهي ثيمة جميلة لمعاناة امرأة ضعيفة ووحيدة، فكانت المرأة على قدر المسؤولية لتبرهن أنها وفية وتحقق الأمنية لزوجها رغم ضعفها وفقرها.

وتابع: طاقم العمل من الإمارات هم الفنان الكبير سيف الغانم والنجم حمد الكبيسي وفاطمة البلوشي وفطيم الشامسي ورانية العلي ولولوة ونورا راشد، ومن العراق النجمة ميس كمر، وهي أحسن ممثلة كوميدية خليجية لعام 2017 وقامت معنا بدور يختلف عن ما قدمته من قبل، وكذلك الفنان القدير فيصل جواد ومها النمر وإيناس النداوي وميرة طالب، إضافة إلى الطفل صاحب الترتيل الجيد، عبد الرحمن العتيبي، وذلك بعد بحث طويل لمدة شهرين وبمساعدة من مؤسسة القرآن الكريم والسنة، أما المخرج فهو الدكتور المبدع بيادر البصري، وقد كانت لمساته مميزة على الفيلم.

صعوبات

وعن تاريخ العرض يقول: سيتم عرض الفيلم بجميع دور العرض بالإمارات والخليج اعتباراً من يوم 13 من هذا الشهر، ونهيب بالمواطنين والمقيمين بمشاهدته وتشجيع الأفلام المحلية الهادفة التي تحمل رسالة قيّمة، كما أتمنى أن ينال فيلم "أمنية عمري" رضا المشاهدين الكرام وأسمع عنه كل خير، وأقدم شكري وتقديري لكل من أسهم معنا في إتمام العمل.

وعن الصعوبات التي واجهها الفيلم يقول: لم يستوعب الكادر الأولي للفيلم القصة والفكرة، وحدث لغط على تغيير وتحويل مجرى النص، فلم أوافق على ذلك واستبدلنا الكادر، ولم ترجع لنا أجورهم المدفوعة وذلك ما أربك العمل في بدايته، حتى وجدنا الكادر الحالي وكان على قدر من المسؤولية، وتم تنفيذ النص كما هو بكل أريحية.

دعم

وأكّد الكعبي دعم كل الجهات الحكومية في إمارة الشارقة مادياً ومعنوياً، ويقول: أشكر كلاً من مؤسسة الشارقة للإعلام ومدينة الشارقة للإعلام وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة الثقافة ومؤسسة القرآن الكريم والسنة ومستشفى القاسمي، فجميعهم كان له الفضل في إتمام العمل، والفضل الأول هو لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، فهو راعي الثقافة والمثقفين.

طموح

أكّد الكاتب والسيناريت شهاب الكعبي أن في جعبته عدة مشاريع مستقبلية تشكل الخطوة التالية بعد «أمنية عمري»، إذ يقول: بحوزتي نص مسلسلين محليين مختلفين، الأول درامي رومانسي، والثاني غموض وأكشن، يتألف المسلسل الواحد من 30 حلقة، ولي سبعة نصوص أفلام جديدة متنوعة بين الكوميديا والدراما، ونص هادف ينتظر دوره للإنتاج عن الشهيد، ليكون أكبر هدية لذوي الشهداء، لأنه يحمل الكثير من لمسات الوفاء بين قصصه.