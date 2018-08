(فيديو) إنقاذ رضيع حديث الولادة من المجاري!

انتشر فيديو تقشعر له الأبدان، على شبكة الإنترنت، لطفل هندي حديث الولادة، تنقذه امرأة سمعت صراخه من خلال فتحة ضيقة لمجاري مياه الأمطار.

ولدى مرور الهندية، غيتا، بجانب مجرى مياه الأمطار الضيق، سمعت صوتا غريبا يشبه مواء القطعة وقررت "مساعدتها"، لكنها نظرت داخل المجرى لتتفاجأ برؤيتها لطفل حديث الولادة، فسحبته من قدميه واستطاعت إنقاذه بصعوبة من المجرى الضيق، وكان قد بدأ جسمه يأخذ اللون الأزرق ويشحب.

أما المفاجأة الأكبر، فكانت لدى رؤيتها للحبل السري ملتفا حول رقبة الطفل، وقالت غيتا: "لقد وضع في العمق خصيصا ليموت بأسرع وقت ممكن. وعندما سحبته ظننت أنه ميت بالفعل لكنه حاول الصراخ رغم الحبل السري".

ونقل الطفل إلى المستشفى حيث تلقى العناية اللازمة، وهو الآن في حالة صحية مستقرة وتتحسن. وبما أن الطفل ما يزال صغيرا جدا، طلبت غيتا إعطاءه اسم "سوتانتيرام" والذي يعني "الحرية"، حسب "روسيا اليوم".

وصورت عملية الإنقاذ على الكاميرا ونشر الفيديو في كل أنحاء الهند. وبعد أن يتعافى المولود بشكل تام، سيتم إرساله إلى الملجأ الذي تقدم إليه عشرات السكان بطلبات لتبني "حرية".

وتبحث السلطات الآن عن "الأوباش" مرتكبي هذه الجريمة البشعة، بمحاولتهم التخلص من مولود بريء.

Heaet wrenching, newbirn baby abandoned in a storm water pipe in Chennai with the umbelical cord around ita neck strangulating it. pic.twitter.com/ht6lpnRFsc