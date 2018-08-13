غداً.. فك أول سيدة مجمدة بالنيتروجين منذ 1979

المصدر: البيان الالكتروني

صرح مستشفى (care) بمدينة طوكيو أنه سيتم غداً فك أول سيده مجمده بالنيتروجين السائل منذ العام 1979.

وكشف المستشفى أنه ستتم إذابة الجليد وفك المريضة المجمدة منذ حوالي أربعين عاما.

يقول الدكتور لونج ين إن المريضة عراقية الجنسية كانت تعاني من الالتهاب الكبدي الوبائي C مع سرطان بالكبد، الامر الذي اضطر العلماء لعمل فكرة التجميد، لحين اكتشاف دواء لعلاجها.

وبالفعل لقد تم توفير علاج لحالتها، الامر الذي يستدعى كما جاء في العقد المبرم بين المريضة والعلماء، فكها واعطاءها خطة علاج عضوي ونفسي.

ويختتم الدكتور ين بقوله: جمدتها وهي في سن الـ 22. هي الان تخطت الستين من العمر.