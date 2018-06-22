مثلث سلفادور دالي في إسبانيا متحف مفتوح

المصدر: إعداد - أشرف رفيق

إذا كان اسم سلفادور دالي يعني صور الساعات المنصهرة أو الشارب الغريب الشكل، فإن زيارة مثلث سلفادور دالي في إسبانيا ستكون رحلة برية مثيرة، وسوف ترى خلالها أكثر الأعمال السريالية الضاحكة المبكية للفنان الإسباني الشهير.

تحوّلت المنازل التي كان يملكها سلفادور دالي في إسبانيا إلى متاحف، وهي تقع على طريق كوستا برافا الذي يمتد 160 كيلومتراً على الساحل شمال شرقي كتالونيا المتعرج، وسوف تشمل الرحلة التوقف في بابول وفيجريز وبورت ليجات، وهي النقاط الثلاث التي يتكون منها ما يسمى مثلث سلفادور دالي، وسوف تستمتع بزيارة المتاحف وأعمال دالي الفنية والمناظر الطبيعية الخلابة التي أسهمت في تشكيل وإلهام أكثر فناني العالم شهرة.

قلعة حجرية

اشترى دالي قلعة من العصور الأوروبية الوسطى في قرية بابول من أجل زوجته إلينا إيفانوفا دياكونوفا المعروفة باسم جالا. غيّر الزوجان هيكل القلعة، وبنيا فوق أنقاضها من القرن الرابع عشر قلعة حجرية، حتى تكون مملكة جالا، وتسترخي وتستمتع فيها، إلى جانب كونها منزلاً لإقامتها، ولم تكن الزوجة تصرح لزوجها دالي بدخول القلعة إلا بدعوة رسمية للزيارة.

وهناك كثر من الأعمال الفنية المعروضة في القلعة، ومنها لوحة أهداها دالي إلى زوجته، ومقتنيات شخصية منها سيارة جالا ذاتها البرتقالية اللون الواقفة في محل القلعة، ثم العمل الفني المحبب إلى قلب دالي، وهو الحصان الأبيض الذي يقف بالقرب من حمامات.

في الطابق العلوي تجد مجموعة من ملابس جالا، ويوجد في الطابق الأرضي المكان الذي كانت تستريح جالا فيه، وصورة لها يطل عليها تمثال لزرافة طويلة.

سلفادور دالي

تماثيل ومنحوتات

ثم نأتي إلى فيجريز، التي أطلق عليها هذا الاسم بسبب نمو أشجار التين فيها، وتقع على مسافة 40 كيلومتراً إلى الشمال من بابلو. تجد أنك وصلت إلى قبة ضخمة شفافة أو مجموعة من البيض على سقف مبنى، هذا هو متحف دالي المسرحي، الذي صممه دالي من البقايا المحروقة لمسرح بلدية المدينة.

ويمكن أن تقضي وقتاً ليس قصيراً لمشاهدة أمام 1599 عملاً فنياً من إبداع دالي، تشمل لوحات زيتية ورسوماً وتماثيل ومنحوتات وتركيبات فنية وأشكالاً شفافة وصوراً. وسوف تدعوك بعض الأعمال إلى الضحك مثل الأريكة المصممة على شكل شفاه ممثلة، وآلة المطر التي تسقط المياه عندما تضع عملة بها، وهناك لوحات جميلة مثل وجه أنا ماريا أخت دالي، وهي تنظر عبر النافذة.

النقطة الثالثة هي بورتليجات، التي قضى دالي عطلاته فيها عندما كان طفلاً مع عائلته، هنا تتوزع الأعمال الفنية من الداخل إلى الخارج، وهي أكثر النقاط الثلاث في المثلث ثراء بالأعمال الفنية.