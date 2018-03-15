كيف عاش ستيفن هوكينج مع مرض التصلب الجانبي الضموري لخمسين عاماً؟

العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة مرض التصلب الجاني الضموري ALS يتراوح من حوالي ثلاث إلى عشر سنوات ، ولكن العالم الفيزيائي ستيفن هوكينج الذي ودع العالم أمس عاش مع المرض لأكثر من خمسة عقود.

وعلى الرغم من كونه مقيداً بكرسي متحرك منذ أوائل العشرينات من عمره، إلا أن ذلك لم يمنع الفيزيائي العبقري من الغوص في بحار العلوم الكونية، مما جعل اكتشافاته توازي في أهميتها اكتشافات العالمين ألبرت أينشتاين وإسحاق نيوتن.

فقد هوكينج قدرته على التحدث في عام 1985، لكنه كان يتواصل مع العالم من خلال جهاز كمبيوتر يقوم بالمزج الصوتي حتى وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في منزله في كامبريدج.

تشخيص مبكر

أما سبب تمكن هوكينج من الحياة لفترة طويلة فقد ترجع لتشخيص المرض في عمر مبكر كمت يعتقد الأطباء.

ويمكن أن تؤثر الحالة النادرة أصيب بها هوكينج على البالغين في جميع الأعمار ، بما في ذلك المراهقين ، على الرغم من أن هذا المرض غير شائع الحدوث.

وعادة ما يتم تشخيص المرض في الأشخاص وأغلبهم من الرجال فوق سن الأربعين ، ولكن معظم المصابين بالمرض تبدأ الأعراض بالظهور عليهم في الستينيات.

لم يستخدم هوكينج الشهير جهاز التنفس الصناعي، على عكس الغالبية العظمى من المصابين الآخرين ، مما يشير إلى أن المرض أثر عليه بطريقة لا تشبه باقي المصابين بالتصلب الجانبي الضموري.

يعتقد الخبراء أيضا أن سبب طول عمره يمكن أن يعزى إلى المستوى العالي من الرعاية الصحية التي تلقاها.