متاحف الإمارات.. صروح معرفية وثقافية تنبض بكنوز التاريخ

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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باتت متاحف الإمارات واحات تاريخية ومعرفية وتوثيقية متفردة في قيمتها.

حيث حققت تميزاً على مستوى العالم، بفضل مضامينها ومناهج العمل العصرية فيها، والتي تحتكم إلى أحدث وسائل العمل، ما جعلها تتصدر عالمياً وتغدو وجهة أساسية لكل الباحثين والمهتمين بالتاريخ والتراث والثقافة والفكر. ومن بين أبرزها: متحف الاتحاد ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف دبي، ومتحف العين، ومتحف زايد الوطني ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

ومن المؤكد أن استذكار قيمة متاحف الإمارات وأهميتها ومكانتها والتعريف فيها، يحوز أهمية كبيرة في هذا اليوم، الذي يصادف اليوم العالمي للمتاحف، والتي تمثل، حول العالم، القنوات الأكثر إلهاماً فيما يتعلق بتحصيل الثقافة ونقل المعرفة عبر الأجيال إلى جانب دورها المؤثر في حفظ التراث وتوثيق التاريخ ونمو الاهتمام نحو الفنون والمعارف المجتمعية وذلك بدعم من مجلس المتاحف العالمي «ICOM».

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ومجلس المتاحف العالمي فإن الغاية من الاحتفال بيوم المتاحف والذي يوافق 18 مايو من كل عام، هو إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع الجمهور وتنبيههم للتحديات التي تواجه المتاحف إذا ما أصبحت حسب تعريف المجلس هي عبارة عن «مؤسسات في خدمة المجتمع وفي تطوره».

رؤى مستقبلية

وقال المهندس رشاد محمد بوخش رئيس فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم الإمارات» رئيس فرع الإمارات للمجلس الدولي للمواقع والمعالم التاريخية، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف:

إن «آيكوم الإمارات» تحتفي اليوم باليوم العالمي للمتاحف من خلال العديد من الفعاليات الملهمة في جميع متاحف الدولة وبمشاركة 15 رئيساً دولياً للمتاحف عبر ندوة افتراضية يتخللها كلمة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إلى جانب كلمة رئيس المجلس الدولي للمتاحف، ألبرتو جيرالديني. تبدأ في تمام الساعة 2 ظهراً من مساء اليوم، وسوف يتم عرض مقاطع وفيديوهات عن أهم المتاحف في الدولة.

صناعات ثقافية

وحول عمل وأنشطة آيكوم الإمارات، أوضح بوخش أن آيكوم الإمارات تم تأسيسه من خلال مجموعة من المهتمين بمجال المتاحف والتراث على مستوى الدولة في 2009 وتم اعتماده رسمياً في 2020، وبالنسبة لعضوية المنتسبين لفرع المجلس الدولي للمتاحف في الإمارات تتنوع بين عضوية أفراد ومؤسسات وطلبة.

بالإضافة إلى العضوية الفخرية مما ساهم في أن تتحول المتاحف بدولة الإمارات إلى منصات جاذبة لاستقطاب الزوار وتعزيز حركة السياحة، ما يتوافق مع توجهات القيادة الحكيمة في الإمارات التي تدعم تطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبار أن المنتج الثقافي والتراثي من أهم مرتكزات تطوير قطاع السياحة بالدولة.

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