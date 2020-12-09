قال سعيد بن عتيج الهاملي:

سَوَّى الغربي سوايِب

يَصْلِف ومَرّايروف

ماروم اعلِّم غايب

لين يْحَضِر ويشوف

روس صْبوع الروايب

حِنّا تَبِع اْلِكْفوف

قوله سوّى في البيت الأول تعنى عَمَلَ الشيْ وهي عربية، جاء في اللسان: وسَوَّى الشيءَ وأَسْواهُ: جعلَه سَوِيّاً.

والثِّقافُ: ما تُسَوَّى به الرِّماحُ؛ ومنه قول عمرو: إذا عَضَّ الثِّقافُ بها اشْمَأَزَّتْ... تَشُجُّ قَفا الـمُثَقِّفِ والجَبِينا.

وتَثْقِيفُها: تَسْوِيَتُها.

وفي المثل: دَرْدَبَ لـمَّا عَضَّه الثِّقافُ؛ قال: الثِّقاف خشبة تسوَّى بها الرماح.

وفي حديث أم المؤمنين عائشة تَصِفُ أَباها، رضي اللّه عنهما: وأَقامَ أَوَدَه بِثِقافِه؛ الثِّقافُ ما تُقَوَّمُ به الرِّماحُ، تريد أَنه سَوَّى عَوَج المسلمين.

النبطي الفصيح

سوايب

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