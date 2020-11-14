«الاتحاد العالمي للمعاقين» يصنف متحفين في الشارقة «مؤهّلين لاستقبال ذوي الإعاقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أدرج المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للمعاقين، متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة البحري، المنضويين تحت مظلة هيئة الشارقة للمتاحف، على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، كوجهتين صديقتين لذوي الإعاقة، نظراً لتوفيرهما المعايير البيئية العالمية لذوي الإعاقة.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجلات هيئة الشارقة للمتاحف، التي بادرت مبكراً إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في بيئة العمل المتحفية من خلال مبادرة متاحف متاحة للجميع.

ويأتي اعتماد موقع الاتحاد العالمي للمعاقين الإلكتروني لمتاحف الشارقة وجهات صديقة لذوي الإعاقة، متسقاً مع أهداف الهيئة، التي تشجع الأشخاص ذوي الإعاقة على زيارة الأماكن الصديقة والمناسبة لهم، والتي توفر خدمات وتسهيلات تجعل من تجربة زيارتهم لها مميزة.

وحول هذا الإنجاز قالت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: «يُعد الاختيار خطوة في مسيرتنا نحو تحقيق تكافل يضمن مشاركة كاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، تضاف إلى اختيار متاحف الشارقة من ضمن المؤسسات المراعية لكبار المواطنين أخيراً».

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