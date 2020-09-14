«محمد بن راشد للمعرفة» تثري مهارات الطلبة العرب

المصدر: دبي - البيان

أعرب مجموعة من الطلاب العرب الحاصلين على «منحة أوكسفورد - الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» لاستكمال دراستهم العليا في جامعة أوكسفورد، عن امتنانهم لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لإتاحتها الفرصة الذهبية لهم لاستكمال الدراسات العليا في جامعة أوكسفورد، ما مكَّنهم من تحقيق أحلامهم في الالتحاق بواحدة من أعرق الجامعات في العالم.

وثَمَّنَ الطالبان العربيان كريم المهايني، ورنا المطوع المكرمة التي وضعتهما بين العلماء في مختلف الحقول العلمية، ليكونا من علماء الغد يخدمان وطنهما ويردان الجميل لأمتهما من خلال مساهماتهما في مختلف التجارب والأبحاث العلمية التي تعود بالفائدة على البشرية جمعاء.

وكانت «منحة أوكسفورد - الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» قد أطلقتها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عام 2016 بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث تمَّ الإعلان عن برنامج للمنح الدراسية الخاصة بالدراسات العليا في الجامعة في مختلف التخصصات من خلال إبرام شراكة دائمة بين المؤسَّسة وجامعة أوكسفورد تهدف إلى دعم الطلاب في دولة الإمارات والعالم العربي، ويقدِّم البرنامج منحاً دراسية كاملة للراغبين بإكمال مسيرتهم التعليمية العليا من مواطني دولة الإمارات والدول العربية الأخرى.

وقال الطالب كريم المهايني: خلال وجودي في أوكسفورد، طوَّرت معرفتي في مجال علم العقاقير من خلال التعرُّف إلى الأمراض والعلاجات الدوائية وخصائص الأدوية للمساعدة على إيجاد علاجات لاضطرابات الإدمان، وقد كوَّنت صداقات رائعة مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، وطوَّرت مهاراتي الاجتماعية والإدارية.

وأضاف كريم المهايني: لقد استمتعت بكل ثانية من وقتي هنا، وبعد انتشار فيروس كوفيد 19 تطوعت لمساعدة كبار السن في الحي الذي أعيش فيه، ما جعلني أشعر بالرضا عن كوني جزءاً من الحل، وإن كان على نطاق صغير.

لقد تغلبت على العوائق الجغرافية، ووصلت إلى أفضل جامعة في العالم، وساعدتني مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تحويل حلمي إلى حقيقة، لقد تعلمت الكثير، وسأعمل بجد لتسخير ما تعلمته، لأردَّ الجميل للأشخاص الأقل حظاً.

قيمة كبيرة وبدورها أعربت الطالبة رنا المطوع عن القيمة الإيجابية التي نالتها من خلال مواصلة دراستها العليا في أوكسفورد، قائلة: لقد سمحت لي «منحة أوكسفورد للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» بالتركيز على رسالتي، وتمكَّنت من إجراء المزيد من الأبحاث، ونشر العديد من الأوراق البحثية في المجلات، فقد نشرت هذا العام ورقتين بحثيتين وتمَّ قبول أخرى في مجلة رفيعة المستوى متخصصة في دراسات الشرق الأوسط، ومن المتوقّع نشرها في خريف هذا العام.

وأضافت رنا: لقد دُعيت مرات عدة للتحدُّث إلى الطلاب في جامعة نيويورك أبوظبي في وقت سابق قبل انتشار كوفيد 19، وشاركت في فصل دراسي عبر الإنترنت مع طلاب في سن المدرسة في لندن.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز