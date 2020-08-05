«دبي للثقافة» تحيي موروث الغوص

المصدر: (دبي - البيان)

في مبادرة تطمح إلى إحياء الموروث الثقافي والاجتماعي الإماراتي في أوساط الأجيال الحالية، وتسليط الضوء على دور الغوص لاستخراج اللؤلؤ، ومكانته في تراث الآباء والأجداد في دولة الإمارات، تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ندوة افتراضية عن تاريخ الغوص على اللؤلؤ الذي يحمل الكثير من حكايات إقدام الرجال وتحديهم المخاطر في البحار، وذلك عند الساعة التاسعة مساءً من يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020.

ويحاضر في هذه الندوة مصطفى الفردان المشرف على معرض «نوادر اللؤلؤ» السنوي المتزامن مع سباق «القفال» للقوارب الشراعية الذي ينظم كل عام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتهدف الندوة إلى نشر المعرفة بين المواطنين والمقيمين والزوار في مجتمع الإمارات، بمن فيهم هواة البحر واللؤلؤ، ومقتني الأحجار الكريمة في المنطقة، والمواهب الشابة، حول صيد اللؤلؤ، الحرفة التي تحتفظ بمكانتها كجزء من هوية وإرث المجتمع والأجيال، كزينة وحرفة وصناعة.

وتُعدّ مهنة صيد اللؤلؤ جزءاً لا يتجزأ من تراث الإمارات المجيد الذي تركه الأجداد الذين تحدّوا البحر مع قلة التكنولوجيا آنذاك، وكانت العزيمة تدفعهم للعمل من أجل لقمة العيش، وكان العمل في البحر بالنسبة لهم يعتبر بطولياً، خصوصاً بالنسبة للغواص الذي يتعرض لأكثر المخاطر.

وقد اعتمد أهل الإمارات على صيد اللؤلؤ اعتماداً كبيراً، إذ كانت تعتبر هذه التجارة التي يعود تاريخها في منطقة الخليج إلى آلاف السنين هي عصب الحياة بالنسبة لهم قبل اكتشاف النفط، وشكلت إلى جانب التجارة وصيد الأسماك مصدراً للرزق.

وتشمل المحاور التي سيناقشها الفردان في هذه الندوة «الغوص في الحضارات القديمة – الغوص والاستدامة»، كما ستتضمن الندوة عرضاً لفيلم قصير عن زيارة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمعرض «نوادر اللؤلؤ» في العام 2019، فضلاً عن عرض لأدوات «الطواش».

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