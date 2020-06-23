«النوم مع العقارب».. فيض حكمة محمد بن راشد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نافذة جديدة تفتحها حلقات البرنامج الوثائقي المستلهم من كتاب «قصتي.. 50 قصة في خمسين عاماً»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نطل عبرها على قصة «النوم مع العقارب»، التي تحمل بين ثناياها فيضاً من حكمة سموه، وملامح من دروس تعلمها أثناء معيشته في حضن الصحراء، أضحى معها صياداً ماهراً، وقارئاً فذاً لحركة الرمال والحيوانات، وعيون البشر أيضاً.

دقائق أربع، هي مدة الحلقة الوثائقية، تتمدد معظم مشاهدها على رمل الصحراء، بينما تخرج الحكمة من بين صفحات القصة، التي جاءت ثالثة في ترتيب قصص الكتاب، ليعود بنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للوراء سنوات طويلة، وتحديداً عندما كان في السابعة أو الثامنة من عمره، ليفتح عبر القصة صندوق ذكرياته، عندما كان والده، المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، يأخذه لأحد شيوخ المناصير في الصحراء، وتحديداً عند حميد بن عمهي، ويتركه هناك لأيام، ليتعلم أصول الصيد بالصقور والكلاب.

عبر مشاهد الحلقة، نتعرف إلى بعض الدروس التي حظي بها سموه خلال طفولته، وكيف تعلم حركة الحيوانات وحيلها في الاختباء، ليضرب لنا سموه مثلاً في الأرانب، التي تعودت أن «تحفر بيوتها في الصيف، أما في الشتاء، فإنها تدفن نفسها بين الشجيرات»، والأمر كذلك انسحب على الصقر، وكيفية التعامل معه، وهو الذي تعود أن يطوي آفاق السماء بين جناحيه، وارتقاء الأماكن العالية، ذلك ما يؤكده سموه، بقوله: «كثيرون، مثلاً، لا يعرفون لماذا يضع البدوي الصقر على يده، ويرفعه دائماً على مستوى نظره، لأن الصقر يحسُّ بالخطر، إذا كان على علو أقل من الذي بجانبه». تلك القاعدة تعلمها سموه من حميد بن عمهي، الذي منحه فيضاً معرفياً حول الصقر وعاداته. خلال مكوثه في الصحراء، أدرك سموه أنه «من الممكن تدريب كلب على التكيف مع الغزلان، بينما يمكن تدريبه على الصيد في الوقت ذاته».

درس بليغ الحكمة، يقدمه لنا صاحب السمو نائب رئيس الدولة، عبر حكاية «النوم مع العقارب»، عموده الفقري يكمن في قول سموه: «ليس كل ما يؤلمك هو شر.. أحياناً فيه الخير، وفيه الحماية لك»، هذه الحكمة استلهمها سموه من تلك الليالي التي عاني فيها من ألم لدغات العقارب الصغيرة، حيث يقول: «كل هذه الذكريات، ما زالت محفورة في ذاكرتي، بلحظاتها الجميلة وآلامها، كلدغات العقارب الصغيرة المختبئة في فراشي، في دفء الليل، ولا يخفف الآلام سوى رماد النار، الذي يضعه حميد علي لينحسر السم، ويسهل امتصاصه، إلا أن حرارة الرماد تخفف الألم، حتى يبرد ثم يعود مرة أخرى، ولا شيء يدهشني أكثر من كوني الوحيد، الذي كانت تلدغه تلك العقارب، في ليالي دبي الباردة، والسبب هو عدم استماعي للنصح بالتأكد من أمان فراشي، قبل الخلود إلى النوم، ولأن حميد كان يجمع مجموعة من العقارب الصغيرة، ويدسها متعمداً في فراشي، لم أدرك السبب إلا قبل سنوات قليلة، عندما كنت أطارد عقرباً كبيرة في الصحراء، حتى دخلت بين الشجيرات الصغيرة، والتفت على نفسها، لم أكن حريصاً لألتفت وأنا أرجع بخطواتي إلى الوراء، فلدغتني بكل قوتها، ولكني نجوت منها».

يؤكد لنا سموه، أنه أدرك حكمة حميد من تلك الحادثة، وهو الذي كان يبني مناعة سموه باللدغات الصغيرة، ليقاوم لدغات العقارب الكبيرة المميتة، وفي ذلك يعطينا سموه درساً بليغاً، بقوله: «عقارب الصحراء، أهون من عقارب البشر، لأنها تلدغ عند الخطر، بعكس عقارب البشر، التي تلدغ حباً في ذلك، كما تقول العرب «كثرت العقارب بينهم»، ويؤكد أنه «لا أحد يحب الوشاة والنمامين»». ويقول: «يدسون الحقد في قلبك على الناس، محطمين المعنويات، في المؤسسات، يقللون من حجم الإنجازات، فلا يكون تركيزهم إلا على السلبيات»، ويختم بقوله: «أحياناً النوم مع العقارب، أسهل من الحياة معها.. رحمك الله يا حميد!». قبل أن تمضي مشاهد الحلقة نحو ختامها، يستذكر سموه قول الشاعر:

«من نم في الناس لم تؤمن عقاربه

عن الصديق ولم تؤمن أفاعيه».

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