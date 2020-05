جلسات «أبوظبي للكتاب» تتواصل مع توماس إريكسن

المصدر: أبوظبي- البيان

استضافت آخر الجلسات الافتراضية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خبير السلوك السويدي المعروف توماس إريكسن. وأقيمت الجلسة يوم الأربعاء الماضي تحت عنوان «العمل عن بعد مع غريبي الأطوار» (Remote Working with Idiots)، حيث أوضح إريكسن كيفية الحفاظ على أعلى درجات الإنتاجية والإيجابية أثناء العمل من المنزل.



على مدار عقدين تقريباً، جاب إريكسن العالم لتقديم محاضرات وندوات مهمة حول سلوكيات بيئة العمل للمديرين والمديرين التنفيذيين في العديد من الشركات المرموقة مثل «إيكيا»، و«كوكا كولا»، و«مايكروسوفت»، و«كيا موتورز». وفي عام 2014، أطلق كتاب «محاط بغريبي الأطوار» (باللغة الإنجليزية: Surrounded by Idiots، وباللغة السويدية: Omgiven Av Idioter) والذي تمت ترجمته إلى 35 لغة مختلفة وبيعت منه أكثر من 1,5 مليون نسخة حول العالم.



يأتي تنظيم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لسلسلة الجلسات الافتراضية هذه بعد تأجيل الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى العام القادم بسبب أزمة وباء «كوفيد 19»، حيث استعاض الضيوف عن مشاركتهم التي كانت مقررة في المعرض بتقديم جلسات عبر الإنترنت من منازلهم حرصاً على السلامة العامة.



ووصف إريكسن، من منزله في السويد، أنماط الشخصيات الأربعة المشروحة بالتفصيل في كتابه الشهير، وهي: الشخصية الحمراء التي تحب السيطرة وغالباً ما تكون أعصابها مشدودة وطاقتها عالية؛ والشخصية الصفراء التي تتمتع بالإيجابية والتأثير والعلاقات الجيدة عموماً؛ والشخصية الخضراء التي تتسم بكونها هادئة ومستقرة وغير تصادمية؛ وأخيراً الشخصية الزرقاء التي تتسم بشخصية تحليلية وانطوائية تركز على المهام الموكلة إليها بالدرجة الأولى.



ومن بين هذه الشخصيات، تعتبر الشخصية الزرقاء الأكثر تأقلماً مع سياسة العمل من المنزل، إذ نجد لديها رغبة أقل للتفاعل البشري ويمكنها العمل دون تشتيت لإنجاز مهامها. وفي المقابل، تعتبر الشخصية الصفراء الأكثر معاناة من هذه الناحية كونها بحاجة إلى التفاعل والتواصل المستمر.



وبرأي إريكسن، فإن الحجر المنزلي الذي نعيشه حالياً سيكشف عن طبيعة الأشخاص بشكل أوضح، نظراً لأن الضغط يظهر الشخصية الحقيقية للناس. وعلى سبيل المثال، سيصبح أصحاب الشخصية الحمراء أكثر عرضة للشعور بالإحباط إزاء الأشخاص من حولهم، وسيزداد شعورهم بالضغط عندما تفقدون السيطرة على الموقف. من جانبها، ستصبح الشخصية الصفراء أكثر ميلاً للكلام، وستحاول إقحام نفسها في كل محادثة. وبما أن الشخصية الخضراء تكره الصراع، فهي ستوافق على كل شيء وستتقبل أفكار الجميع. أما الشخصية الزرقاء، فستصبح أبطأ في عملها، على الرغم من أنها أقل شعوراً بالضغط من الآخرين. ولهذا السبب، أشار إريكسن إلى ضرورة الاهتمام بزملائنا، وإبداء الاهتمام والصبر بمشاعرهم وحالاتهم النفسية.



وعقب نجاح كتاب «محاط بغريبي الأطوار»، نشر إريكسن 3 كتب أخرى هي: «محاط بالمرضى النفسيين» (Surrounded by Psychopaths)، و«محاط برؤساء العمل السيئين» (Surrounded by Bad Bosses)، و«محاط بالانتكاسات» (Surrounded by Setbacks).

