نورة الكعبي تزور «متاحف على الطر يق» في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مبادرة «متاحف على الطريق»، التي أطلقتها هيئة الشارقة للمتاحف بهدف منح طلاب المدارس في المناطق البعيدة عن مركز المدينة الفرصة لاختبار تجربة المتاحف.

وجاءت زيارة معاليها خلال توقف المعرض المتنقل في محطته بمدرسة أم عمارة للتعليم الثانوي بنات في خورفكان، وبحضور كل من نجلاء الدرويشي، مديرة المجلس التعليمي؛ ومحمد أحمد الملا، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، ومريم جابر الشامسي، مدير إدارة الطفولة المبكرة في مجلس الشارقة للتعليم؛ ووفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص؛ وعمر الزرعوني، مهندس تقنية المعلومات، ونوف القصير، مدير المشروع، ممثلين عن شركة «بيئة»، الراعي الرسمي للمبادرة.

وتفقدت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، خلال جولتها، مجسمات المقتنيات المعروضة في الحافلة، والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الابتكار والاستكشاف والتعبير. وتعرض الحافلة مجسمات مصغرة مشابهة لمجموعة مختارة من مقتنيات متاحف الشارقة، ترمز إلى بعض جوانب الابتكار والإبداع في حياة الإنسان عبر العصور.

وثمنت معاليها مبادرة «متاحف على الطريق»، وقالت إنها «تسهم في الترويج للثقافة المتحفية وتعريف الجمهور إلى المقتنيات والكنوز الأثرية التي تحتضنها الدولة من خلال توفير معلومات ثرية وتجارب فريدة بطريقة مبتكرة تمزج بين الترفيه والتعليم وتعزز وعي طلاب المدارس ومختلف شرائح المجتمع بتاريخ الدولة وأهم الحضارات التي تعاقبت عليها».

وعقب جولتها في مبادرة «متاحف على الطريق»، قامت معالي نورة الكعبي بزيارة حصن خورفكان الذي افتتح في أبريل الماضي.