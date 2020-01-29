مارغريت أتوود تنشر مجموعة شعرية بعد غياب 13 عاماً

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

يصدر للشاعرة والروائية الكندية، مارغريت أتوود، مجموعة شعرية في نوفمبر، هي الأولى منذ أكثر من عقد، تستكشف من خلالها أتوود «الغياب والنهايات والشيخوخة كما الرجوع إلى الماضي» وتتضمنها أشياء كثيرة من ماضينا وحاضرنا.

بعد تقاسمها جائزة «مان بوكر» مع الروائية برناردين ايفاريستو العام الماضي، على كتاب التتمة لرواية «الخادمة»، أكدت دار نشر أتوود أخيراً، أن الروائية البالغة من العمر 80 عاماً ستنشر في نوفمبر مجموعتها الشعرية بعنوان «الغالي»، وسيكون هذا كتاب الشعر الأول لها منذ عام 2007 عندما نشرت مجموعة قصائد «الباب».

ووصفت دار النشر «شاتو أند وندوز» المجموعة الشعرية بأنها «مؤثرة ولعوبة وحكيمة بالتناوب»، ترصد الأجساد والعقول أثناء تحولها، كما الأشياء اليومية والطقوس التي تجسدنا في الوقت الحاضر، وتتضمن ذئاباً ضارية ومخلوقات فضائية وصفارات إنذار وأحلاماً، إلى جانب أشكال متنوعة من الحياة الحيوانية وأشياء من بيئتنا التالفة.

وأكدت بيكلي هاردي في دور نشر «شاتو أند ويندوز» أن: «كل قصيدة متشبعة بكل فضولية مارغريت المميزة وطاقتها».

الكاتبة نفسها سوف تسرد بصوتها الكتاب الصوتي. وأول مجموعة شعرية نشرتها أتوود كانت في عام 1961، وهي شاعرة قبل أن تصبح روائية. قالت إنها أدركت على مقاعد الثانوية أنها ستكون كاتبة.