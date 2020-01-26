«إدارة المهرجانات» في أبوظبي فعاليات تنبض بروح الثقافة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

تمضي لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي قُدماً في تحقيق رؤيتها الهادفة إلى صون الموروث الإماراتي الأصيل، وترسيخ قيمه ونقله للأجيال المتعاقبة، من أجل ضمان استدامته، حيث تسهم في إيصال الرسالة الحضارية والإنسانية السامية لدولة الإمارات إلى مختلف شعوب العالم، وذلك من خلال إطلاقها سنوياً حراكاً ثقافياً وتراثياً من العاصمة أبوظبي وخارجها، يضم باقة من البرامج التراثية والثقافية والبيئية والسياحية والاجتماعية الهادفة التي تعكس إرث دولة الإمارات وهويّتها الراسخة.

وقد جذبت فعاليات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي خلال عام التسامح، مئات الآلاف من الزوار والحضور، وحققت ملايين المشاهدات والمتابعات.

إنجازات وأرقام

ويواصل برنامج «شاعر المليون» بموسمه التاسع، البحث عن صاحب البيرق، وذلك في إطار الاستراتيجية الثقافية للجنة الهادفة إلى صون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، بعد فرز مشاركات آلاف الشعراء، ضمن مقابلات لجنة التحكيم التي جرت في دول عربية وخليجية، وما تبعه من اختيار قائمة المائة التي ازدادت للمرة الثانية على التوالي، نظراً لحجم الإقبال الكبير وقوة المستوى الشعري لدى المشاركين من الشعراء.

أمير الشعراء

وأطلقت اللجنة مع بداية العام الماضي الموسم الأول من برنامج «المنكوس»، الذي يأتي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر والفن العربي الأصيل، وقد سَلّط البرنامج الضوء على أحد ألحان الشعر النبطي ضمن حلقتين تسجيليتين و8 حلقات مباشرة. و

خلال الفترة ذاتها، بدأت حلقات البث المباشر للموسم الثامن من برنامج «أمير الشعراء» الذي تنظمه اللجنة في مسرح شاطئ الراحة، وذلك من خلال 3 حلقات تسجيلية، و10 حلقات مباشرة، شهدت حضوراً مميزاً خلال بثها، حيث كان مسرح شاطئ الراحة يستضيف في كل حلقة أكثر من 1500 شخص من جمهور الشعر والأدب والثقافة والفنون الشعبية.

15

نظمت اللجنة فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان ليوا للرطب، حيث احتفى المهرجان بالنخلة ومنتجاتها، وجرت خلاله مسابقات مزاينات الرطب ضمن تسع فئات، هي (الخلاص، والدباس، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي)، بالإضافة إلى (نخبة الظفرة للرطب ونخبة ليوا للرطب، ومسابقة أكبر عذج).