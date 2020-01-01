إصدارات متنوعة لمكتبة الأسرة في «القاهرة للكتاب»

المصدر: القاهرة ـ مها سمير

تتواصل استعدادات دور النشر المصرية والعربية للمشاركة بالدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي من المقرر أن تنطلق يوم 22 يناير المقبل حتى يوم 4 فبراير، بمركز المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ومن بين المشاركين الهيئة المصرية العام للكتاب التي تقدم في هذه الدورة عدداً من أبرز العناوين الخاصة بإصدارات «مكتبة الأسرة» المصرية، منها رسالة الغفران «تراث» لأبي العلاء المعري 363 ـ 449 ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح تحقيق وشرح الدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئ»، وكتاب جورج أورويل عالم تسكنه الحيوانات «أدب» ترجمة الدكتور شامل أباظة، وكتاب أنا نصر أبو زيد «فكر» لجمال عمر، وكتاب في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه الجزء الأول تأليف دكتور إبراهيم مدكور.

كما يتواجد كتاب «المسيح يصلب من جديد» أدب نيكوس كازانتزاكيس «رواية» ترجمة شوقي جلال، وكتاب صوت «الإمام الخطاب الديني من السياق إلى التلقي» لأحمد زايد، وكتاب: القانون الدستور النظرية العامة أسس النظام الدستوري المصري للدكتور إبراهيم محمد درويش.

وتقام الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار «مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع»، كما تحل السنغال ضيف شرف المعرض، وقد تم اختيار الكاتب والمفكر جمال حمدان شخصية المعرض.