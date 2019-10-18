حشود جماهيرية تستقبل فرق «كي بوب» الكورية في دبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يكن أمس يوماً عادياً في مركز دبي التجاري العالمي، الذي فتح، وعلى غير عادته، أبوابه مبكراً لاستقبال حشود من محبي الثقافة الكورية في الإمارات، الذين اصطفوا طوابير طويلة، من أجل الدخول إلى قاعات المركز التي تستضيف فعاليات «معرض كوريا للعلامة التجارية والمحتوى 2019»، التي شكلت ثقافة «كي ـ بوب» عمودها الفقري، حيث كان الجمهور على موعد مع مجموعة من الفرق الموسيقية والكوميدية وفرق أخرى تعبر عن الوجه الثقافي والموسيقي الخاص بكوريا الجنوبية. معرض كوريا للعلامة التجارية والمحتوى، يشكل جزءاً من فعاليات مهرجان كوريا الذي يعد مناسبة سنوية تنظمها الحكومة الكورية، والتي أقامته هذا العام في الإمارات للاحتفاء بعام التسامح، حيث تبدو أجندة المهرجان مزدحمة، وثرية بالأنشطة التي تقدم نظرة خاصة عن المجتمع والثقافة الكورية.

مناسبة

الحشود الجماهيرية التي غصّ بها مركز دبي التجاري العالمي، أمس، فاق عددها حاجز الـ 5000 شخص، والذي تفاعلوا جميعاً مع إيقاعات الموسيقى الكورية، التي فرضتها ثقافة «كي بوب»، وفق ما أكده الممثل ون هو تشونغ، الذي تولى مهمة تقديم الحفل، في حديثه مع «البيان»، حيث قال: «المعرض مناسبة سنوية تنظمها الحكومة الكورية في عدة دول، وذلك من أجل تقديم كل ما هو متعلق بالثقافة الكورية أمام شرائح المجتمع المختلفة». وأضاف: «تم اختياري لتقديم حفلات «كي بوب» والتي أعتقد أنها كانت الأهم في هذا المعرض، حيث شهد مشاركة عدة فرق موسيقية كورية معروفة على المستوى الدولي». وأشار ون هو تشونغ إلى أن الحفل بدا مفعماً بالطاقة الإيجابية. وقال: «في الواقع فوجئت كثيراً بمستوى الحضور لهذا المعرض، والذي تجاوز حاجز الـ 5000 شخص، حيث اضطر الكثير منهم إلى الوقوف ضمن طوابير طويلة من أجل الدخول إلى القاعات».

فرصة الدخول

وأشار تشونغ إلى أن الكثير منهم كان ينتظر على أبواب مركز دبي التجاري العالمي، منذ ساعات الصباح، وذلك حتى تتاح لهم فرصة الدخول إلى المعرض، ومتابعة الفعاليات والعروض، التي قدمتها بعض الفرق الموسيقية، إلى جانب عدد من مشاهير كوريا، بالإضافة إلى مغنية كورية اشتهرت بغناء تترات المسلسلات والأفلام الكورية. وقال تشونغ: «إلى جانب ضخامة العدد أكثر ما لفت نظري هو أن معظم الحضور كانوا من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وهو ما يدلل على مدى اتساع قاعدة «كي بوب» الجماهيرية في الإمارات، إلى جانب ارتفاع نسبة عدد متابعي الأعمال الدرامية والسينمائية والموسيقية الكورية في الإمارات، وكذلك المنطقة العربية بشكل عام».

ونوه تشونغ إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقدم فيها حفلات «كي بوب»، ولكنها المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذا التفاعل مع الفرق الكورية. وقال: «الكثير من الجمهور العرب بدوا يتقنون التحدث باللغة الكورية، وهو أمر فاجأني كثيراً، ويدلل على مدى انتشار الأعمال الدرامية والموسيقية الكورية».