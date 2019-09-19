«مقهى النشر الإبداعي» يعرف جمهور الأدب بحقوق المؤلف وواجباته

المصدر: الشارقة ـ البيان

ضمن فعاليات مقهى النشر الإبداعي، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مقر مدينة الشارقة للنشر، خلال الفترة من 17 وحتى 22 سبتمبر الجاري، عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» جلسة حوارية بعنوان «حفظ حقوق النشر»، قدمها المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحوسني.

وهدفت الجلسة إلى تعريف المشاركين بحقوق المؤلف، بالإضافة إلى ما يعرف بالحقوق المجاورة، من خلال استعراض مجموعة من النماذج العملية والإجراءات القانونية، والوقائع التي يتعرض لها الكتّاب والمؤلفون، والمؤسسات المعنية بالنشر، وطبيعة العلاقات التي تربط بينهم.

واستهل الحوسني الجلسة بتعريف مفهوم الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف في القانون، مشيراً إلى أنها تخص ثلاث فئات: فنانو الأداء، ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة.

أما فنانو الأداء فهم المطربون والممثلون الذين يستخدمون المؤلف في الغناء، أو في المسرح، أو في التمثيل عموماً، أما منتجو التسجيلات الصوتية، فهم من يقومون بإنتاج التسجيلات، وكذلك الإذاعة في برامجها أو أعمالها الدرامية الخاصة التي تنتجها بنفسها، حيث حدد القانون مدة 50 عاماً لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات، فيما حدد فترة حماية الإذاعة بـ20 عاماً.

واستعرض المستشار القانوني مفهوم حقوق المؤلف، موضحاً أن الحقوق بحسب القانون نوعان، الأول حق أدبي، والثاني حق مادي، أما الحق الأدبي فيمنح المؤلف تحديد فترة أو تاريخ النشر، بالإضافة إلى التعريف به، حيث يحق للمؤلف أن يشار إليه وأن يعرّف به في الحالات التي يقوم البعض باستخدام جزءٍ من نصوصه، كما يحق للمؤلف تحديد وقت نشر الكتاب، وكذلك يتيح القانون للمؤلف حق منع الاعتداء على مؤلفه، فضلاً عن حق الكاتب في سحب كتابه من السوق إذا أراد ذلك...

وبين الحوسني أن حق المؤلف في سحب الكتاب من السوق يجوز دون أن يعرض الناشر إلى الخسارة، وذلك بموجب العقد الذي عادة ما يتم توقيعه بين المؤلفين ومؤسسات النشر. كما تطرق الحوسني خلال الجلسة إلى مفهوم المصنفات.

وتطرق الحوسسني إلى مجموعة من القضايا الأخرى التفصيلية في الموضوع.