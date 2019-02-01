توقف صحيفة "المستقبل" اللبنانية عن الصدور ورقياً

المصدر: البيان الالكتروني

أصدرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية، الخميس عددها الورقي الأخير، بعد 20 عاما من بدء صدورها، بحيث ستقتصر ابتداء من الرابع عشر من فبراير المقبل على النسخة الإلكترونية، وفق ما ذكرت "روسيا اليوم".

وجاء في المقال الافتتاحي للصحيفة، على الصفحة الأولى: "المستقبل تطوي آخر صفحاتها اليوم... و 14 فبراير الانطلاقة تتجدد رقميا".

وطوال 20 عاما، وثقت الصحيفة أحداثا مفصلية من تاريخ لبنان، أبرزها اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في فبراير من العام 2005، وما تلاه من تغيرات على الساحة السياسية في لبنان، كما شكلت منبرا لـ "تيار المستقبل".

وكتب رئيس تحرير الصحيفة هاني حمود، أن "الصحيفة تعاني للتأقلم مع الحقبة الرقمية"، وقال، "عشرون عاما حولت جيلا من القراء إلى مستهلكين يشعرون بأن 120 حرفا كافية لجعلهم يعرفون".

وأضاف: "باتت معركة المحررين اليومية في جريدة المستقبل، كما كل صحف العالم على ما أفترض، إيجاد عنوان لا يشعر القارئ بأنه رآه في الليلة السابقة، على شاشة هاتفه الذكي".

ويأتي اكتفاء الصحيفة بنسختها الإلكترونية على غرار عدد من الصحف اللبنانية، مثل صحيفة "الأنوار" اليومية، و صحيفة "الحياة"، وصحيفة "السفير"، بسبب مصاعب مالية.

وأسس رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الصحيفة التابعة لتيار "المستقبل"، الذي يتزعمه حاليا نجله رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري.