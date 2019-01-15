«المعجم الإيجابي».. كلمات تلاحق السعادة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يعمل تيم لوماس، المحاضر في علم النفس الإيجابي بجامعة «شرق لندن»، على تحليل جميع أنواع الرفاهية التي يمكن إيجادها. فهو يبحث على وجه التحديد وفقاً لمجلة «تايم» عن إحصاءات نفسية عن طريق جمع كلمات غير قابلة للترجمة تصف المشاعر الممتعة التي لا توجد أسماء مقابلة لها باللغة الإنجليزية. ففي بعض الأحيان يمكن للحياة أن تُشعر المرء بأنها تمرين في تحليل نوع معين من المشكلات السيئة التي نمر بها.

ويقول لوماس عن كلمات مثل (pretoogjes) الهولندية التي تصف العيون المتلألئة لشخص ما يتورّط في الأذى غير الضار: «إنها أشبه بفتح نافذة على مشهد جديد». إذ جمع حتى الآن، بمساعدة العديد من المساهمين، نحو 1000 مصطلح في ما يسميه «المعجم الإيجابي»، ونشر أخيراً كتاباً عن مشروع سمّاه ترجمة السعادة.

ويشير لوماس إلى أن هذا الكتاب ليس سهل القراءة، ويعتبر في جوهره، حجة أكاديمية تُظهر أن لدى علماء النفس في الغرب الكثير لتعلمه من خلال النظر في الطرق التي تتحدث وتفكر بها الثقافات النائية في الرفاهية. ففي كتابه يصف لوماس كل كلمة بأنها دعوة للناس لتجربة ظاهرة السعادة التي ربما كانت «غير مألوفة أو مخفية» في السابق.