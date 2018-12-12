«محمد بن راشد للمعرفة» تُنظّم «بالعربي 2018» في دورتها 6

المصدر: دبي – البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعلنت المؤسَّسة تنظيم فعاليات مبادرة «بالعربي 2018»، في دورتها 6، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر من كلِّ عام).وتهدف المبادرة إلى حثِّ كافة الفئات المجتمعية العالمية، على استخدام العربية في منصات وقنوات التواصل الاجتماعي، كما تحظى فعالياتها سنوياً، بإقبال كبير من جميع فئات المجتمع، من داخل الدولة وخارجها.

مكانة

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، إنَّ المبادرة نجحت في تحقيق مكانة بارزة لها ضمن الفعاليات العالمية، بما يُعزّز من مكانة العربية بين أبنائها في كلِّ مكان، مؤضحاً أنَّ النجاح الكبير لها، يترجم أهداف المؤسَّسة، التي ترتكز على تنمية الدور المعرفي والثقافي للعربية عالمياً، ويُظهر حجم الدعم الذي تحظى به من الأفراد والمسؤولين والجهات الحكومية والخاصة على المستوى المحلي والدولي، ما يؤكّد دائماً أنَّ العربية هي هوية وتاريخ الشعوب، والذي لا يمكن أن يندثر أو يتأثر بأي متغيرات دخيلة.

تعاون

وأفاد بن حويرب بأنَّ المبادرة ستتوسَّع بشكل أكبر؛ بفضل التعاون الكبير بين المؤسَّسة وشركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لتضمّ أجندة فعالياتها مزيداً من المبادرات والأنشطة التي تستهدف كافة فئات المجتمع، حيث تنطلق فعاليات «بالعربي 2018»، من 14 وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وأضاف: تتعاون المؤسَّسة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، لتنظيم فعاليات في عدد من الدول العربية والأجنبية، منها البحرين، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة.