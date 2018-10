الروايات وكتب «الكوميكس» في صدارة «بيغ باد وولف دبي»

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب-Ⅶ دبي - البيان

ملايين الكتب تتناثر في أرجاء معرض «بيغ باد وولف» المقام في مدينة دبي للاستوديوهات، غالبيتها مكتوبة باللغة الإنجليزية، وتحمل أسعاراً رمزية للغاية، الأمر الذي يساهم في تمكين زوار المعرض من الحصول على أكبر قدر ممكن من الكتب، التي توزعت عناوينها بين التاريخ والتخصصات المختلفة، لتظل الصدارة فيها للروايات الأدبية الخيالية، وكتب الكوميكس، وتلك التي تتعلق بتاريخ الأفلام والموسيقى، والتي مثلت عروس المعرض.

وفي الوقت الذي لقيت فيه كتب الأدب والروايات الخيالية، وخاصة الإنجليزية منها، إقبالاً واسعاً من زوار المعرض، تهافت محبو أفلام الأبطال الخارقين على الجناح المخصص لها، حيث تعرض آخر إصدارات كتب الكوميكس، التي تروي بعضاً من قصص سبايدرمان، ورفاقه المنتقمين، بدءاً من هالك ومروراً بثور وولفرين، وليس انتهاء بباتمان، الذين احتلت صورهم أغلفة الكتب التي صممت بعناية فائقة لا تقل في جودتها عن جودة مشاهد أفلام «الأبطال الخارقون» التي اقتبست من بين صفحاتها.

موسوعات

لعل من بين أبرز الكتب التي عرضها المعرض في هذا الجناح، كان «موسوعة شخصية سبايدرمان» (Spider-Man Character Encyclopedia) من تأليف دورلينغ كيندرسلي، ودانيال والاس، التي تتطرق إلى تاريخ شخصية «سبايدرمان» بالكامل، وتفاصيلها وكيفية ولادتها إلى جانب الحروب التي خاضتها مع أعدائها، والتحالفات التي أقامتها مع أبطال خارقين آخرين، كما يتضمن معلومات تفصيلية حول أكثر من 200 بطل خارق، ارتبطت بطريقة أو بأخرى بعالم سبايدرمان، كما يستعرض جملة من الحقائق المرتبطة بتاريخ وبداية هذه الشخصية.

«سبايدرمان» لم يكن الوحيد، الذي وجد على طاولات المعرض، فقد رافقه أيضاً «كابتن أميركا» في حكايات جديدة، تولى تأليفها مارك غرينوالت، وكيرون دوير، وتوم مورغان، في حين أعادت الكتب المعروضة إلى الذاكرة «الحرب الأهلية» التي خاضها «كابتن أميركا» في فيلم من إخراج أنثوني وجو روسو، وحمل العنوان ذاته، ورأى النور في 2016، وحقق نجاحاً لافتاً على شباك التذاكر.

حكايات الكوميكس، لم تكن قاصرة على ثلة الأبطال الخارقين، بل اتسعت لتروي لنا بعضاً من ملامح «حرب النجوم» وتلك الحروب التي خاضها أبطال «ستار تريك» التي جسدتها السينما في أفلام عديدة، في حين تم تزيين الجناح بصور خاصة لأبطال الكوميكس، ولا سيما أولئك الذين ارتبطت أسماؤهم بـسلسلة «حرب النجوم».

أساطير الروك

على الطرف الآخر، تمكنت الموسيقى من حجز مكان لافت لها، لتعيد إلى الذاكرة شيئاً من تاريخ أساطير الغناء في العالم الغربي، وعلى رأسهم المغني الراحل «الفيس برسلي»، الذي زينت صورته غلاف «موسوعة الفيس» (The Elvis Encyclopedia) من تأليف آدم فيكتور، حيث يقدم تغطية شاملة لكافة جوانب حياة المغني الراحل.

وإلى جانب «الفيس» كان في الجناح نجوم «البيتلز» الذين أطلوا من بين صفحات كتاب «البيتلز حول الكون» (The Beatles Across the Universe) للمؤلف اندي وويل، الذي يناقش كيف تحولت فرقة البيتلز إلى ظاهرة عالمية، ساهمت في تغيير كافة جوانب الموسيقى الشعبية، ليأخذ الكتاب قرَّاءه في جولة غامضة مليئة بالسحر وحكايات أساطير البيتلز.

وبموازاة «البيتلز»، فرض نجوم فرقة «لد زبلين» الإنجليزية (1968 - 1980)، وجودهم في المعرض، عبر كتاب حمل اسم الفرقة نفسها (Led Zeppelin)، الذي جاء إصداره بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الفرقة التي تكونت من جيمي بايج، وروبرت بلانت، وجون بول جونز وجون بونهام، وتميزوا جميعاً بأسلوبهم في عزف الغيتار. الكتاب يقدم في 400 صفحة صورة شاملة عن الفرقة التي يعتقد أن أعضاءها هم الذين ساهموا في إطلاق العنان لموسيقى «هيفي ميتال»، وتميز الكتاب بضمه عشرات الصور التي تقدم نظرة عن أعضاء الفرقة.

إصدارات «محمد بن راشد للمعرفة» تثري المعرض

انطلاقاً من التزامها بتعزيز انتشار اللغة العربية على نطاق واسع، قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الشريك الرسمي لمعرض «بيغ باد وولف»، مجموعة واسعة من الكتب والمنشورات باللغة العربية، من خلال ذراعها للطباعة والنشر والتوزيع التابعة لها «قنديل».

ويستمر المعرض باستقبال الزوار من عشّاق الكتب والقراءة بعد النجاح الباهر الكبير الذي حصده خلال عطلة نهاية الأسبوع. مقدما لأول مرة في دبي، خيارات مناسبة للجميع، خصوصاّ محبي الكتاب ، وقد حقق «بيغ باد وولف» نجاحاً لافتاً منذ انطلاقته يوم 18 أكتوبر، وستتواصل فعالياته على مدار الساعة يومياً في قاعة «ساوند ستيج» ضمن «مدينة دبي للاستوديوهات»، حتى الساعة 11:59 من مساء يوم الأحد 28 أكتوبر 2018. متيحا لعشرات الآلاف من عشاق الكُتب ومحبي القراءة فرصةً قيّمة لاستكشاف ما يزيد على 3 ملايين من الكتب والعناوين المتنوعة .

وعبرت جواهر السعيدي، من سلطنة عُمان، عن سعادتها البالغة بزيارة المعرض، حيث قالت: إنه يشكل موقعاً لشتى أنواع الكتب التي تلائم جميع الأعمار.

وفي السياق، قال كريس فورست، وهو وافد بريطاني يعيش في دبي: أتينا إلى المعرض يوم الجمعة الماضي، وقد تميّز بأجواء رائعة وإقبالٍ واسع من عشّاق المطالعة والقراءة. واحتضن «بيج باد وولف» كمّاً هائلاً من الكتب، وهو ما شجع الزوار على استكشاف مختلف أنواع واختصاصات الكتب التي تلبي مختلف الاهتمامات.