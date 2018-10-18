«الفجيرة للثقافة» تحتفي بيوم الوثيقة العربية

المصدر: الفجيرة - البيان

أقامت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ممثلة بمركز الكتب والتوثيق، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي احتفالاً أمس، بمناسبة يوم الوثيقة العربية الذي يصادف 17 أكتوبر، تضمن الحديث عن 3 محاور رئيسة للتوثيق، فتناول الأول «التوثيق الشفاهي» المتمثل في مشروعي «حارة الفجيرة القديمة»، و«ذاكرة الفجيرة»، والثاني «التوثيق بالتدوين» ممثلاً بالكتب التراثية، بالتعاون مع عدد من الكتاب لتوثيق بعض جوانب التراث مثل الفجيرة والتراث البحري، والذي شارك في كتابته الدكتور مصطفى الهبرة، وخالد جميع، وكتاب «اليازرا» الذي شارك في كتابته الدكتور حمد بن صراي وعبدالله الهامور، أما المحور الثالث «التوثيق الفوتوغرافي» المتمثل في معرض الصور، بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات.

جهودوأكدت أسماء الكعبي مدير مركز الكتب والتوثيق أن الهيئة لديها جهود عدّة مع مجموعة من الباحثين والكتاب والخبراء في توثيق التراث الإماراتي، والذين أجروا البحوث والدراسات في تراث الإمارات وتاريخه؛ بهدف عرض تجربة المركز في مجال البحوث و التوثيق بوجه عام وأهميته في حفظ تراثنا واستعراضه لحضارة دولة الإمارات وقيمها ومثلها، ونقله للأجيال القادمة للاستفادة منه.