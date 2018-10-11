جلسات حوارية تستشرف مستقبل الإبداع الإماراتي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن فعاليات النسخة الثانية من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، الذي أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يومي 8 و9 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، نظمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 3 جلسات حوارية لقادة المستقبل من المواهب الإماراتية الشابة جمعتهم مع الخبراء ورواد الأعمال وقادة الإبداع والابتكار في الساحة الفنية والثقافية.

ورحّبت هدى إبراهيم الخميس ـ كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، بانعقاد فعاليات الدورة الثانية من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» قائلةً: نعتزُّ بأن نشارك في فعاليات المجلس ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم طاقات الشباب اللامحدودة، لبناء مستقبل واعد لدولة الإمارات، وانسجاماً مع السياسات الوطنية في تعزيز التنمية الثقافية والتحول إلى اقتصاد المعرفة.

وأقيمت الجلسة الأولى يوم 8 الجاري تحت عنوان «القيادات الإعلامية الشابة»، بحضور ومشاركة فاعلة من خريجي برنامج «القيادات الإعلامية الشابة»، الذي أطلقته مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في العام 2007، ومضى على تأسيسه أكثر من عشر سنوات شهد خلالها تخريج أكثر من 360 طالب إعلام إماراتي.

رؤى جماعية

وفي نفس اليوم، أقيمت الجلسة الثانية بعنوان «الرؤى الجماعية حول الفن الشخصي: كيف تسهم الرؤية الفنية بصقل الهوية الوطنية» بمشاركة الدكتورة كريمة الشوملي، الأستاذ المساعد في كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة.

فيما أقيمت الجلسة الثالثة والأخيرة يوم 9 الجاري بعنوان «البحث عن موجّه»، وأدار حوارها المصمم حسين الموسوي، والفنانة التشكيلية سارة العقروبي ومحمد العتيبة.