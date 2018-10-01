اتحاد الكتاب العرب يدعو الحكومة الليبية لعلاج أحمد إبراهيم الفقيه

المصدر: دبي ــ البيان

يتابع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ، الحالة الصحية الحرجة للقاص والروائي والأكاديمي الليبي د. أحمد إبراهيم الفقيه، الذي يعاني من تليف رئوي يحتاج معه إلى عناية طبية فائقة.

كما تابع الاتحاد العام رفض السفارة البريطانية في ليبيا منحه تأشيرة دخول لتلقي العلاج اللازم في مستشفياتها، فقط لأنه ليبي الجنسية، على الرغم من أنه كان سفيراً لبلده قبل ذلك في أثينا وبوخاريست.

ووجه حبيب الصايغ رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي للتدخل لدى السلطات البريطانية، لتسهيل حصول الأديب والأكاديمي البارز أحمد إبراهيم الفقيه على التأشيرة، ومتابعة مراحل علاجه، كما ناشده الإفراج عن المستحقات المالية المجمّدة للفقيه لدى ليبيا، لتساعده في رحلة علاجه التي ندعو الله أن تكون ناجحة، وأن يبرأ من آلامه كلها.

وأشار الصايغ إلى أن د. أحمد إبراهيم الفقيه واحد من أهم الروائيين والأكاديميين الليبيين والعرب، وسجله الشخصي مليء بالإنجازات التي حققها لوطنه وأمته ولنفسه.