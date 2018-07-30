هكذا تستخدم عيدان الطعام اليابانية في الأكل

عيدان الطعام "هاشي" هي إحدى أدوات المائدة التي ينتشر استخدامها في دول شرق آسيا، وهي أداة أساسية لا يمكن فصلها عن الطعام الياباني، والذي سُجل بالفعل في التراث الثقافي غير المادي في اليونيسكو العام 2013. ربما تستغرق بعضا من الوقت حتى تتمكّن استعمالها، ولكنها أداة عبقرية إذا تعودت على استعمالها القيام بكل ما قد يتطلبه تناول الطعام من حركات.

يقال إن أكثر من 30% من الأشخاص حول العالم يستخدمون العيدان في تناول الطعام. فعيدان الطعام والتي يطلق عليها باللغة اليابانية "هاشي"، يمكن استخدامها للقيام بكل شيء مثل الإمساك بالطعام، التقطيع، وفي حالة المعكرونة يمكن التقاطها بإحكام، كذلك الخلط والتقليب، واللف في حالة السوشي، وغرف الطعام، ويمكن بها أيضا إزالة واستخراج العظام الصغيرة من الأسماك.

باختصار يمكن الاستعاضة عن الشوكة والسكين بهذه العيدان البسيطة، والتي يبرع اليابانيون في استخدامها منذ نعومة أظافرهم.

إن الطريقة التقليدية لتناول الطعام الياباني "واشوكو" بما في ذلك حساء الميسو تكون باستخدام العيدان فقط، فعيدان الطعام هي جزء لا يتجزأ من الطعام الياباني.

وتُصنع عيدان الطعام اليابانية في الغالب من الخشب أو الخيزران، ولكن هناك بعض البلاد في شرق آسيا والتي تستخدم العيدان أيضاً مثل اليابان، تقوم بصناعتها من المعادن أو العاج أو حتى البلاستيك.

ولهذه العيدان طريقة للإمساك بها عند تناول الطعام حسب موقع (.nippon.com):

أولا: آت بالعود الأول وامسك به من الثلث الأعلى بين الإبهام والسبابة وأدعمه من الأسفل بواسطة أصبع الوسطى، ثم آت بالعود الآخر وأدخله عند راحة الإبهام، حيث تكون مسنودة على مفصل الإبهام وأعلى أصبع البنصر عند مكان خروج الظفر فيه.

ثانياً: حاول تحريك الطرف السفلى على هذا الوضع لتفتح وتقفل على بعضها. حافظ دائما على ترك مسافة الثلث في الجزء الأعلى من العيدان أعلى مكان مسك الأصابع.

ثالثاً: تدرب على استعمال العيدان وحاول التقاط حبات صغيرة كالسوداني.

ولهذه العيدان قواعد لاستخدامها في اليابان، حيث هناك بعض التصرفات التي لا يجب القيام بها عند استعمال عيدان الطعام.

فمن التصرفات التي تعتبر المكروهة عند استعمال العيدان، تحريك العيدان هنا وهناك فوق الطعام في حيرة أثناء اختيار ماذا ستأكل، ويسمى هذا التصرف "مايوي باشي" (العيدان الحائرة)، و"نيبوري باشي" (لعق العيدان) عندما يكون ملتصقاً بها بعض من صلصلة الصويا اللذيذة مثلا، وكذلك "ساشي باشي" (ثقب/غرز العيدان) مباشرة في الطعام عندما يتعسر عليك التقاط الطعام بها.

أما ما يعتبر من المحرمات تماما، فهو تبادل الطعام بواسطة عيدان الطعام الخاصة بك من طرف عيدان الشخص المقابل، كما لا يجب أبدا غرز العيدان بشكل عمودي في وعاء من الرز، لأن هذه الطريقة تسمى "تاتيه باشي" أو "العيدان الواقفة" كونها نذير شؤم.