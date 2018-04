تجمع أعضاء فريق البوب السويدي "آبا" مجدداً في أستوديو تسجيلي، بعد أكثر من ثلاثة عقود، مؤكدين أنهم سيطرحون أغنيتين جديدتين.

وقالوا، في بيان مشترك اليوم الجمعة: "لقد شعرنا نحن الأربعة أنه بعد نحو 35 عاما، سيكون من الجيد التعاون مجددا ودخول أستوديو التسجيل".

وإحدى الأغنيتين تسمى "آي استيل هاف فيث إن يو" (I Still Have Faith In You).

وبلغ فريق آبا العالمية في العام 1974، عندما فاز بمسابقة "يوروفيجن للأغاني" بأغنية "ووترلو"، وكان آخر عرض غنائي مشترك للفريق في العام 1982.