نتالي بورتمان تتضامن مع المخرجات النساء بـ"عباءة مطرزة"

تعبيراً عن تضامنها مع المخرجات النساء .. وصلت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ناتالي بورتمان إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار2020 مرتدية معطفاً على شكل عباءة طويلة من دار ديور للأزياء مطرزًا باللون الذهبي وبشكل تسلسلي بأسماء المخرجات اللواتي تم حجب ترشيحهن في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام.

وعندما سئلت عن السبب وراء تطريزها أسماء المخرجات قالت بورتمان: أردت التعرف على النساء اللاتي لم يتم الاعتراف بهن لعملهن الرائع هذا العام بطريقة "غير مباشرة". وسيطر المخرجون الرجال على ترشيحات جوائز الأوسكار للمرة الـ 87 في تاريخ الحفل البالغ 92 عامًا.



وضمت قائمة الأسماء التي وضعت على فستان ناتالي بورتمان، المخرجة لورين سكافاريا Lorene Scafaria لفيلم Hustlers ولولو وانغ Lulu Wang لفيلم The Farewell وغريتا جيرويج Greta Gerwig لفيلم المرأة الصغيرة Little Women وماتي ديوب Mati Diop لفيلم أتلانتيكس Atlantics وماريان هيلر Marianne Heller لفيلم A Beautiful Day in the Neighborhood وميلينا ماتسوكاس Melina Matsoukas لفيلم Queen & Slim، ألما هارئيل Alma Har’el لفيلم Honey Boy وسيلين سكيما Céline Sciamma لفيلم Portrait of a Lady on Fire.



وتم الإعلان عن قائمة أسماء المتنافسين المرشحين لهذا العام عن أفضل مخرج: وهم مارتن سكورسيزي عن فيلم "الأيرلندي" ،و تود فيليبس لـ"جوكر" ، و سام مينديز لفيلم" 1917" ، و كوينتين تارانتينو عن "ذات مرة في هوليود" و "بونج جون هوو" لفيلم طفيلي. حيث يغيب العنصر النسائي من القائمة. وتم تعيين ناتالي بورتمان لتقديم جائزة في الحفل.