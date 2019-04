أفلام الأسبوع .. «تسلّق حر» ومأساة غواصة «كورسك»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في قائمة «أفلام الأسبوع» تبرز محاولات لاعب الكريكيت الموهوب، تحقيق أحلامه، كما تطل مأساة غواصة «كورسك» إضافة إلى بعض من ملامح تجارة عالية المخاطر، ليتربع على العرش الفيلم الوثائقي الحائز على الأوسكار «تسلّق حر».

سينما عقيل



فيلم:Free Solo



إخراج:جيمي تشين وإليزابيث تشاي ڤاسارهيلي

استطاع فيلم «تسلّق حر» أن يتربع على عرش جائزة الأوسكار لهذا العام، بعد اقتناصه جائزة أفضل فيلم وثائقي، إلى جانب جائزة البافتا البريطانية، عن الفئة ذاتها، الفيلم يقدم قصة أليكس هولاند، أحد أهم متسلقي الجبال دون حبال، حيث تمكن من تسلق حائط الكابيتان في «يوسيميتي» البالغ ارتفاعه 3000 قدم، من دون استخدام أية حبال أو ملابس آمنة.

فوكس سينما



فيلم:Kursk



إخراج:توماس فنتربيرغ

فيلم «كورسك» مقتبس عن كتاب «وقت الموت» من تأليف روبرت مور، الذي يسرد فيه القصة الحقيقية لكارثة غرق الغواصة الروسية (كي-141 كورسك) في عام 2000، خلال تمرين بحري في بحر (بارتنس) بعد انفجارات وقعت بداخلها، حيث لقي 118 جندياً روسياً حتفهم. الفيلم درامي فرنسي – بلجيكي ناطق بالإنجليزية، وهو من بطولة ماتياس شونارتس.

ريل سينما



فيلم:The Hummingbird Project



إخراج:كيم نجوين

تمكن الممثل الأمريكي جيسي إيزنبرغ، من وضع اسمه ضمن القائمة الذهبية في هوليوود، لا سيما بعد تقديمه لفيلم (Now You See Me)، بجزأيه الأول والثاني، وها هو يعود مجدداً ليطل في فيلم «مشروع الطائر الطنان» (The Hummingbird Project)، إلى جانب الممثل ألكساندر سكارسجارد، حيث يلعب إيزنبرغ دور «فينسنت» الذي يشارك ابن عمه «أنتون» في تجارة عالية المخاطر.

نوفو سينماز



فيلم:Jersey



إخراج:نوفو سينماز

على مدار 135 دقيقة، يقدم لنا المخرج الهندي جوتام تينانوري، فيلمه «جيرسي» الذي تولى تأليفه بنفسه، حيث يروي فيه قصة لاعب الكريكيت «أرجون»، الموهوب، ورغم وصوله إلى منتصف الثلاثينيات من العمر فإن الحظ لم يكن دائماً في صالحه، الأمر الذي يجعله في مواجهة دائمة مع محيطه، حيث يكررون طلبهم بضرورة تخليه عن لعبته المفضلة.