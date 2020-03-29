داوود حسين وسبيت خاطر يواجهان كورونا

المصدر: دبي ـ غسان خروب

منذ أن طرق فيروس كورونا المستجد أبواب العالم، والفنان الكويتي داوود حسين، يجند نفسه دفاعاً عن المجتمع، فقد سخر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تقديم رسائل توعوية، تحث الناس على «البقاء في بيوتهم»، رحمة بهم من شر فيروس لا يفرق بين عربي وأعجمي.

ولم يكتف داوود حسين بإطلالاته اليومية على «انستغرام»، على أهالي الكويت، وإنما آثر الخروج من حدود وطنه، ليعانق بلده الثاني الإمارات، في «حوار كويتي إماراتي» جميل، حمل بين ثناياه معاني صادقة، تعبر عن العلاقة الجميلة الرابطة بين الإمارات والكويت، وفق تعليق داوود حسين على الكليب، الذي قال فيه: «العلاقة الجميلة بين الكويت والإمارات، عميقة ومتأصلة.. حوار كويتي إماراتي يحمل أجمل معاني المحبة بيني وبين صديقي الكابتن سبيت خاطر.. الله يحفظكم ويحفظنا ويحفظ العالم كله من هذا الوباء».



الكليب الجميل الذي نشره داوود حسين على حسابه في «انستغرام»، يطمئن فيه على شعب الإمارات، وقوته في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ذلك الكليب كان عبارة عن مكالمة لا يتجاوز طولها بضع ثوان، جمعته مع سبيت خاطر، لاعب نادي العين سابقاً، وفيها يبعث بأحر أمنياته بأن يكون «الأهل والأصدقاء والربع هنا بخير»، متمنياً أن يحفظهم الله من شر الفيروس، ليبادله سبيت خاطر بذات اللغة، مقدماً صورة جميلة عن أهل الإمارات والتزامهم بحملة «خليك بالبيت»، التي لم تر النور فقط في الإمارات، وإنما سافرت بعيداً نحو كافة المجتمعات العربية.

في المكالمة، «يبشر» سبيت خاطر صديقه داوود حسين، بأن «الأمور طيبة»، قائلاً: «في الصباح نبدأ العمل عن بعد، وبعد العصر نلعب التمارين الرياضية مع الأطفال حتى لا يخسروا مهاراتهم»، مؤكداً في حديثه لداوود أن «التغلب على المرض لا يكون إلا عبر الالتزام بالقوانين الصادرة من الجهات الرسمية»، مبيناً أن ذلك هو الذي سيمكننا من التغلب على المرض، داعياً صديقه لأن يوصل الرسالة إلى «الأهل في الكويت بضرورة الالتزام في المنازل».

خلفية الكليب الذي حاز على أعداد مشاهدات عالية تجاوزت الـ13 ألف مشاهدة على «انستغرام»، تزين بأغنية «الصقور المخلصين» للفنان حسين الجسمي، والتي تعيد الألق للقصيدة التي كتبها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.