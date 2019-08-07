بسبب دعوة أمه ... يحج 25 مرة ويعتمر 126 مرة

المصدر: إعداد - اليازية البدواوي

في الوقت الذي يحلم فيه كل مسلم بأداء الحج ولو مرة واحدة في حياته، ظهر مؤخراً الهندي تقي الله خان الذي أنعم عليه الله باليسر ليؤدي فريضة الحج لحوالي 25 مرة، وموسم الحج الحالي يأتي كرحلته السادسة والعشرين في سجله لأداء هذه الرحلة المقدسة.

وما يزيد العجب أن عدد المرات التي حج فيها قد يعتبرها أغلبنا رقماً قياسياً، إلا أن خان تحدى نفسه بنفسه ليحجم من الرقم الأول بإفصاحه عن أداء مناسك العمرة لنحو 126 مرة. ونقلاً عن صحيفة "خليج تايمز" فإن الحج الأول لتقي الله خان (62 عاماً) الذي يقع مسقط رأسه بنغالور كان في عام 1994.

بالنسبة لمعظم المسلمين فإن تجربة الحج تأتي مرة واحدة في العمر بسبب تكاليفها والمشاق التي تنطوي عليها.

إلا أن خان يراها كعلاقة سنوية بفضل شركة الرحلات والسفر التي يملكها، قائلاً بنبرة يشوبها المزاح: "لقد أتيت إلى هنا عدة مرات حتى أنني أعرف مكة والمدينة المنورة أكثر من معرفتي ببنغالور".



تنبؤات

وكما يقال بأن دعاء الوالدة مستجاب، فإن والدة خان الذي لم يكن حينها قد أسس شركة "توكل للسياحة والسفر" تنبأت بأن الحج سيكون بمثابة رحلة سنوية لابنها.

فقبل عام من ذهابه للحج الأول، كان والداه قد ذهبا لأداء الحج عام 1993، وقتها طلب خان دعاء والدته ليتمكن من زيارة الأرض المباركة.

وعند عودتها أخبرته بأنها قد دعت له بكل خشوع لدرجة اعتقادها بأنه سيؤدي فريضة الحج كل عام. وتمامًا كما تنبأت والدته، بدأت رحلة خان في عام 1994، وبعدها أسس شركته ليتمكن من الحج كل عام، وقد مرت أعوام لم يتمكن فيها من أداء فريضة الحج لحادث قد ألم به.