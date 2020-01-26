قفزة قياسية للقروض المصرفية في ديسمبر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ساهمت قرارات المصرف المركزي، بخفض أسعار الفائدة 3 مرات، خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الماضي، بنحو 75 نقطة أساس، في نمو غير مسبوق للإقراض المصرفي أواخر عام 2019، خاصة في ديسمبر الماضي، ليختتم العام بنمو 6.2 %.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي، أن إجمالي الإقراض المصرفي ارتفع من 1.705 تريليون درهم في يوليو 2019، إلى 1.759 تريليون بنهاية ديسمبر، بزيادة مقدارها 54.2 ملياراً وبنمو 132 %.

ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي على مدار سبع سنوات (2013-2019)، فإن شهر ديسمبر 2019 سجل أعلى زيادة، مقابل نفس الشهر من الأعوام الستة السابقة عليه، حيث ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي بنهاية ديسمبر 2019، نحو 1.759 تريليون درهم، مقابل 1.721 تريليون بنهاية نوفمبر 2019، بزيادة مقدارها 37.3 ملياراً.

وأكد أمجد نصر، الخبير المصرفي، أن خفض أسعار الفائدة لثلاث مرات خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019، يعد العامل الرئيس والأهم وراء الزيادة غير المسبوقة للإقراض.

ورأى الدكتور علي العامري أن الشهور الأخيرة شهدت انخفاضاً غير مسبوق في أسعار الفائدة، وصلت إلى نحو 1.5 %، وهي نسبة كبيرة للغاية، لم تحدث خلال فترة زمنية قصيرة في تاريخ الإمارات الحديث، وقدم أكبر البنوك العاملة في الدولة، عروضاً استثنائية بعد أن وصلت بها الودائع والسيولة مستويات هي الأكبر من نوعها.

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