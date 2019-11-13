الإمارات بلد الاستثمار والوظائف والعلاقات الإنسانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان، وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات بلد الفرص الاستثمارية والوظيفية والعلاقات الإنسانية، ونحرص كقيادة وحكومة ومؤسسات على تنميتها وتعزيزها من خلال تنظيم واستضافة فعاليات عالمية من معارض ومؤتمرات ومهرجانات تجارية وثقافية وسياحية ورياضية وغيرها.

وأضاف سموه خلال زيارته أمس معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019» أن المعرض منصة عالمية مميزة تختص بقطاع الطاقة وتستضيفه دولة الإمارات منذ نحو 35 عاماً، ما يؤكد دور دولتنا وتأثيرها في الاقتصاد العالمي والتنمية والحفاظ على استقرار السوق العالمية وإمدادات النفط والغاز.

وقال سموه إن المعرض يعزز سياحة الأعمال في الإمارات ويسهم في تنسيق الحركة التجارية خاصة أسواق التجزئة، ويشكل فرصة طيبة للتلاقي والتعارف بين جميع المهتمين بهذا القطاع الحيوي من منتجين ومستهلكين وخبراء ورجال أعمال ومستثمرين، ما يخلق فرصاً لبناء شراكات استثمارية إقليمية وعالمية تسهم بشكل كبير في تنمية وازدهار الاقتصاد العالمي، ومن ثم خلق فرص عمل للشباب العربي والعالمي، خاصة المبدعين منهم والمتخصصين والدارسين للطاقة وعلومها وتقنياتها.

وبارك سموه جهود القائمين والمنظمين لهذا الحدث العالمي الذي يعكس قدرة أبناء الإمارات على إنجاح أي حدث تستضيفه دولتنا مهما كان حجمه وفي أي مجال من مجالات الصناعة والزراعة وغيرها.

وفي تدوينة عبر تويتر قال سموه إن الطلب على الطاقة في العالم يشهد متغيرات متسارعة، وأبوظبي في قلب هذه الصناعة ومحرك رئيسي عالمي لصناعة مستقبل الطاقة العالمي.

من جهة أخرى، أكد سموه أن الوصول للعالمية ليس حكراً على دول عظمى، بل هو حكر على أصحاب الهمم العظمى.

وقال سموه في تدوين عبر «تويتر» بمناسبة الذكرى 40 على إطلاق المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم شركة دبي للألمنيوم التي اندمجت في 2014 مع الإمارات للألمنيوم (إيمال) في الإمارات العالمية للألمنيوم، إن الشركة تدعم اليوم خلق 60 ألف وظيفة في اقتصادنا و20 مليار درهم سنوياً، وأصبحت الإمارات للألمنيوم أكبر مصدر للألمنيوم العالي الجودة في العالم.

محمد بن راشد: الإمارات بلد الفرص الاستثمارية والوظيفية والعلاقات الإنسانية