محمد بن راشد: الإمارات بلد الفرص الاستثمارية والوظيفية والعلاقات الإنسانية

المصدر: وام



زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ظهر اليوم معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول " أديبك 2019 " وتجول سموه في أروقة وردهات المعرض في دورته الـ 35 .

وتوقف سموه عند عدد من منصات الدول والشركات المشاركة في المعرض والبالغ عددها 2200 جهة وشركة حكومية وخاصة من نحو 60 دولة بما فيها دولة الإمارات .

وكانت بداية جولة سموه في منصة شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " حيث استمع من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها والمسؤولين في الشركة إلى شرح حول آليات عمل وتطوير آبار النفط والغاز في إمارة أبوظبي البرية منها والبحرية وآخر التقنيات التي تستخدم في استكشاف وتطوير الحقول البرية والبحرية في النفط والغاز.

ثم واصل سموه جولته في المعرض وتعرف إلى عدد من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في قطاع النفط والغاز ومنها " توتال " الفرنسية وشركات أخرى بريطانية وأمريكية وصينية ويابانية تعرض آخر مبتكراتها التقنية في مجال صناعة الطاقة.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بزيارة هذا المعرض الذي وصفه سموه بالمنصة العالمية المميزة التي تختص بقطاع الطاقة وتستضيفه دولة الإمارات منذ نحو 35 عاما ما يؤكد دور دولتنا وتأثيرها في الاقتصاد العالمي والتنمية والحفاظ على استقرار السوق العالمية وإمدادت النفط والغاز.

وقال سموه إن المعرض يعزز سياحة الأعمال في دولتنا الحبيبة ويسهم في تنسيق الحركة التجارية خاصة أسواق التجزئة ويشكل فرصة طيبة للتلاقي والتعارف بين جميع المهتمين بهذا القطاع الحيوي من منتجين ومستهلكين وخبراء ورجال أعمال ومستثمرين ما يخلق فرصا لبناء شراكات اقتصادية إقليمية وعالمية تسهم بشكل كبير في تنمية وازدهار الاقتصاد العالمي ومن ثم خلق فرص عمل للشباب العربي والعالمي خاصة المبدعين منهم والمتخصصين والدارسين للطاقة وعلومها وتقنياتها.

وختم سموه مؤكد أن بلدنا بلد الفرص الاستثمارية والوظيفية والعلاقات الإنسانية ونحرص كقيادة وحكومة ومؤسسات على تنميتها وتعزيزها من خلال تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات من معارض ومؤتمرات ومهرجانات تجارية وثقافية وسياحية ورياضية وغيرها .

وبارك سموه جهود القائمين والمنظمين لهذا الحدث العالمي الذي يعكس قدرة أبناء الإمارات على إنجاح أي حدث تستضيفه دولتنا مهما كان حجمه وفي أي مجال من مجالات الصناعة والزراعة وغيرها .

رافق سموه خلال الزيارة .. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وسعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي التي تشارك بفعالية في المعرض وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين والمرافقين.