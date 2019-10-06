سبـاق تكنولوجيـا المستقبـــل ينطلق اليوم في «جيتكس»

المصدر: دبي- البيان

ينطلق اليوم «أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل»، وتجمع الفعاليتان التقنيتان الأكثر تأثيراً على المستوى العالمي المبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والقادة الحكوميين والمبدعين في المجال التقني وأصحاب الفكر التقدّمي، وذلك في الفترة من السادس إلى العاشر من أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظّمة للفعاليتين.

يسلّط أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الـ39 الضوء على تقنيات الجيل القادم والابتكارات الجديدة التي يمكنها تطوير الشركات الناشئة الواعدة لتصبح شركات كبرى، وسوف يحظى زوّار هذه الدورة بفرصة مشاهدة أكبر معرض لتقنيات الجيل الخامس، والمنصة الرئيسة لتبادل المعرفة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيرات الجيل Z، إضافة إلى الأقسام الجديدة التي يضمها الحدث وتشمل تقنيات التنقل المستقبلي، وجيتكس لتقنيات لايف ستايل، وتُقام هذه الفعاليات في أسبوع جيتكس للتقنية تحت شعار «تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا».

سوف يتيح كل من أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل للزوّار أن يكونوا أول من يشهد الأفكار الثورية الرائدة للعارضين الجدد المشاركين أول مرة، بما في ذلك شركة «فيرجين هايبر لوب ون» المكلّفة تنفيذ القطار فائق السرعة «هايبر لوب» البالغة سرعته 1,200 كيلومتر في الساعة بين دبي وأبوظبي؛ إضافة إلى مجموعة غير مسبوقة من رواد صناعة التقنية مثل تايلر شولتز مسرب معلومات شركة ثيرانوس؛ وروّاد أعمال الجيل Z مثل كونور بليكلي وإدريس ساندو؛ وكبار مديري التسويق مثل بوزوما سانت جون؛ وروّاد الذكاء الاصطناعي مثل د. بن جورتزل؛ وروّاد التحوّل الرقمي مثل رونالدو موشاوار مؤسس سوق.كوم، وصانعي التغيير من الشباب الذين يحشدون العالم للقيام بالتغيير.

الجديد في جيتكس

يحتوي القسم الخاص بقطاع تقنيات التنقل المستقبلي في جيتكس على أحدث حلول النقل عالية التقنية التي تقدّمها شركات مثل: «فيرجين هايبر لوب ون»، جنرال موتورز، إنتل، ورولز رويس، والتي تقوم بعرض أحدث التطوّرات في تقنيات هايبر لوب، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس التي ستعيد اختراع المشهد في مجال النقل من جديد.

تُعدّ شركة «فيرجين هايبر لوب» من الشركات العارضة أول مرة في جيتكس، وتستعد الشركة لإحداث ثورة في مجال السفر مسافات طويلة عبر حجرات السفر الصغيرة الطائرة بالطاقة الكهرومغناطيسية، والتي تتنقل عبر أنابيب الضغط المنخفض بسرعة كبيرة تصل إلى 760 ميلاً/‏ الساعة (1,223.1 كم/‏ ساعة). وسوف تختصر وسيلة السفر الهادئة قليلة الإضرابات وقت السفر من دبي إلى أبوظبي إلى 12 دقيقة فقط. ومن المتوقع أن يكون النظام آلياً بالكامل، ومباشراً إلى الوجهة المرغوبة وبحسب الطلب.

مؤتمرات جيتكس

تحتوي مؤتمرات جيتكس على أكثر من 290 ساعة من المحتوى - ومنها 150 ساعة مجاناً – ويشارك فيها خبراء من القطاعات الرئيسة في الصناعة بما في ذلك الطاقة والرعاية الصحية والمدن الذكية والتسويق الرقمي، ومتحدثون من جميع أنحاء العالم.

يشارك في مؤتمرات جيتكس تايلر شولتز الشهير عالمياً، والذي لعب دوراً كبيراً في إغلاق شركة ثيرانوس الناشئة لاختبارات الدم، والتي قدرت قيمتها بـ10 مليارات دولار. وسوف يناقش شولتز الأهمية المتزايدة للأخلاقيات الرقمية، وكيفية وضع حدود لمؤسسي الشركات وروّاد الأعمال.

كما سيتحدّث في المؤتمر بوزوما سانت جون، كبير رؤساء التسويق بشركة إنديفور، والرئيس السابق للتسويق العالمي في آي تونز وآبل ميوزك، وكبير رؤساء الأعمال في شركة أوبر، ونائب الرئيس للتسويق في شركة بيبسي. كما سيستمتع الحضور في مؤتمرات جيتكس بالاستماع للمؤثر الأفضل عالمياً والمصنّف رقم واحد في الجيل Z الشاب كونور بيكلي، رئيس التسويق في وكالة كامبس، الذي سيناقش السبل التي تمكّن المؤسسات من الدمج بين الوسائط الإعلامية مع الإبداع والتقنيات الجديدة وعلم النفس، لاستهداف جيل مهووس بالتقنيات.

تقنيات مستقبلية

وسيستمع زوّار المعرض الأكثر عالمية وتوجهاً نحو التقنيات المستقبلية إلى مايك ستكليف، الرئيس التنفيذي الدولي بشركة أكسنتور ديجيتال، الذي سوف يمنح المديرين التنفيذيين الزوّار نظرة متعمّقة حول كيف يمكن للمؤسسات تحقيق أقصى مكسب من فرص تحوّلها الرقمي الفريدة.

عقل مستقبل

سوف تُطلق منطقة جيتكس للذكاء الاصطناعي العنان لخمسة أيام من ندوات التعليم المجانية من دون توقف، إضافة إلى 10 ساعات من ورش عمل الذكاء الاصطناعي المقدّمة من INSEAD، وسوف تغطّي أساليب نماذج التحوّل التي يؤثر بها الذكاء الاصطناعي على الزراعة والتشييد والبناء والمشتريات والتسويق وأتمتة المصانع والحكومة.

وسيكشف خبير الذكاء الاصطناعي والمتحدث الرئيس في جيتكس د. بن جورتزل، رئيس مجلس الإدارة وكبير العلماء في شركة «سنجولاريتي ستوديو»، والرئيس التنفيذي ومؤسس سنجولاريتي نت فونديشن، عن كيفية اندماج الذكاء الاصطناعي مع بلوك تشين لخلق قيمة كبيرة للشركات والمجتمع وزيادة معدلات عمر الإنسان ودعم البحث الطبي.

في مقابلة حصرية على المسرح مع رونالدو موشاوار، الرئيس التنفيذي ومؤسس موقع التجارة الإلكترونية الرائد سوق.كوم، الذي تم بيعه إلى عملاق التقنية أمازون مقابل 580 مليون دولار في عام 2017، سوف يقوم موشاوار برواية قصته عن كواليس العمل الذي أدى إلى استكمال أكبر استحواذ تقني في منطقة الشرق الأوسط.

وسيقوم بول جريفيث، الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، بمناقشة كيف تؤثر التقنية وتساهم في تشغيل وتطوير مطار دبي الدولي – المطار الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم بالمسافرين الدوليين.

مشاركة

يشارك في المعرض أكثر من 750 شركة ناشئة من 75 دولة، ومنها العديد من الشركات الفائزة بالجوائز، كما يشارك به مشاركون أول مرة في المنطقة مثل شركة الرياضة الإلكترونية الناشئة Meleap، من اليابان، والتي ستعرض HADO – أول منصة رياضة إلكترونية من نوعها تستخدم تقنية الواقع المعزز. وسوف يقدّم معرض جيتكس لنجوم المستقبل مستثمرين ومشترين من الشركات مثل سبيد إنفست، و01، وبرايتلي فينتشرز، و500 ستارت أب، وشبكة أعمال آينجلز الأوروبية، وجراي هاوند.

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