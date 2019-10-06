هيئة تنظيم الاتصالات تستعرض 10 مشاريع ابتكارية

المصدر: دبي - البيان

تشارك الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في فعاليات النسخة التاسعة والثلاثين من أسبوع جيتكس للتقنية، والتي تنطلق اليوم بمشاركة محلية وعالمية واسعة، وتأتي مشاركة الهيئة تحت مظلة حكومة الإمارات الذكية، والتي تحتضن 18 جهة حكومية اتحادية، تعرض أهم إنجازاتها. وخلال هذه المشاركة تستعرض الهيئة 10 مشاريع تمثل جملة منوعة من إسهامات الهيئة في تعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات، ودعماً لعملية الانتقال إلى المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية، وتطوير آلية التعامل مع تقنيات العصر لخدمة الإنسان، من خلال تقديم حلول تقنية عصرية ترتبط بمتطلبات حياة الإنسان اليومية.

وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أهمية هذه المشاركة بقوله: «إن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد تركت بصمة في السنوات السابقة عبر مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية بما يعكس سعيها الحثيث في قيادة عملية التحول الذكي وتعزيز أسلوب الحياة الرقمي في الدولة، وهو ما تسعى إليه في الدورة الحالية للمعرض الذي تعرض فيه الهيئة 10 مشاريع ابتكارية».