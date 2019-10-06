اقتصادية دبي تستعرض «الرخصة التجارية الافتراضية» عبر منصتها

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن تواجدها في معرض «أسبوع جيتكس التقني 2019»، وتهدف اقتصادية دبي من خلال التواجد في الحدث، إلى عرض أبرز منجزاتها، والمتمثلة في «الرخصة التجارية الافتراضية» التي أطلقت حديثاً، تنفيذاً للبند الثالث «إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية» من وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري.

وسيتم من خلال مبادرة المنطقة التجارية الافتراضية، منح رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال في دبي رقمياً.

وقال عمر خليفة، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: « يمثل الحدث محطة للقاء كبرى الشركات التجارية والمستثمرين من أسواق الشرق الأوسط والعالم، لذا يسعدنا التواجد لاطلاع الزوار على مفهوم الرخصة التجارية الافتراضية، وآلية عملها والاشتراطات التي يجب توافرها للتقديم، وكيفية تقديم الطلب للحصول على الرخصة لمزاولة الأنشطة التجارية رقمياً في 3 قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات».