«فرانش تك» تعرض أحدث التكنولوجيا والابتكارات الفرنسية

المصدر: دبي- البيان

تقوم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» بعرض أحدث التكنولوجيا والابتكارات الفرنسية في فعاليات معرض «جيتكس»، وذلك من خلال جناح فرانش تك، الذي تنظمه الوكالة.

وستكون منصة أماديوس الرائدة في تكنولوجيا عالم السياحة وحجز وإصدار تذاكر الطيران الراعي الرسمي للجناح الفرنسي، الذي سيلقى الضوء على الشركات الوطنية، التي تقود أحدث التطورات الخاصة بالتقنيات المالية والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والاستشارات الخاصة بتقنية البلوكشين والمدن الذكية وإنترنت الأشياء والواقع المعزز (الـVR/‏AR) والذكاء الاصطناعي.

شراكة

وسيعرض الجناح الفرنسي أيضاً هذا العام الابتكارات الخاصة بالشركات الفرنسية الناشئة، التي لديها استعداد تام لتقديم الحلول المتطورة ولقاء أصحاب المصالح المتواجدين بالمعرض، فمن بين هذه الشركات نجد شركة ويزا بليس، التي تقدم حلاً للأسواق لخدمة التجارة الإلكترونية وشركة توكن كابيتال التي تقدم استشارات في مجال تقنية البلوكشين وشركة داوكس المورد لمنصة خاصة ببيانات السوق وشركة برتن أي.تي المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني.

وقال فريدريك سابو مدير بيزنس فرانس في الشرق الأوسط: «يشرفنا المشاركة مجدداً في معرض «جيتكس» كوننا شركاء ملتزمين على مدار السنوات الست الماضية. ويمثل هذا العام عاماً حيوياً لفرانش تك، ونحن نتطلع لتقديم الشركات الناشئة ذات الأفكار الجديدة المتطورة للمستثمرين المحتملين الزائرين للمعرض».