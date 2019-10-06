100 % نسبة التحول الذكي في خدمات قانونية حكومة دبي

المصدر: دبي- البيان

أكدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي استكمال عملية التحول الذكي في جميع الخدمات التي تقدمها لمتعامليها من الجهات الحكومية، ومزاولي المهن القانونية، والجمهور بنسبة 100%؛ تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً.

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي إن الدائرة قد استكملت التحول الذكي في جميع الخدمات التي تقدمها لمتعامليها؛ وهو ما انعكس في ارتفاع نسبة استخدام المحامين والمستشارين القانونيين للخدمات الذكية التي توفرها الدائرة في إنجاز معاملاتهم إلى ما يقارب 98%، وشملت تلك المعاملات طلبات قيد المحامين وتجديدها، وترخيص وتجديد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بإمارة دبي، بينما بلغت نسبة الاستخدام الذكي لكافة الخدمات التي توفرها الدائرة لجميع متعامليها من الجهات الحكومية، وأفراد الجمهور، والعاملين بالقطاع القانوني بالإمارة نحو 90%.