مؤسسة الموانئ تعرض17 مشروعاً ذكياً

المصدر: دبي - البيان

تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في معرض جيتكس للتقنية 2019 خلال الفترة 6 إلى 10 أكتوبر، بمنصة خاصة ضمن جناح حكومة دبي الذكية، وستعرض الجهات التابعة للمؤسسة تحت شعار «بوابة ابتكارات المستقبل» 17 ابتكاراً جديداً من أحدث مشاريعها ومبادراتها الذكية وتطبيقاتها المتقدمة للذكاء الاصطناعي، زيادة إنتاجية الموظفين، البلوك تشين، أتمتة الإجراءات والواقع الافتراضي، بمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي تشهده إمارة دبي.

وسيقوم ممثلو الجهات التابعة للمؤسسة «جمارك دبي - موانئ دبي العالمية، الجمارك العالمية - سلطة مدينة دبي الملاحية، دوتك ودائرة التخطيط والتطوير - تراخيص» بتقديم عروض مفصلة للزائرين حول أحدث الخدمات.

جمارك دبي

ستطلق جمارك دبي رسمياً نظام «محرك الإنتاجية» ويهدف إلى زيادة إنتاجية الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما ستعرض الدائرة المرحلة الثانية من الواقع الافتراضي في عمليات التفتيش، وهو نظام لتدريب ضباط جمارك دبي في المطارات على طرق وأساليب تفتيش أمتعة المسافرين بتقنية الواقع الافتراضي ونظام «المراصفة الذكي»

موانئ دبي العالمية

تشارك موانئ دبي العالمية في المعرض بثلاثة مشاريع، هي مشروع نظام التخزين الطابقي للحاويات «بوكس باي» الذي يسهم في تغيير طريقة مناولة الحاويات في الموانئ عبر نظام تخزين جديد وذكي، ومن المتوقع أن يحقق هذا النظام زيادة بنسبة 200% عن السعة التقليدية لمحطات الحاويات.

الجمارك العالمية

تشارك الجمارك العالمية بمنصة رايز الذكية، التي توفر حلولاً سهلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة البلوك تشين، وتعد نقلة نوعية في أنظمة إدارة الجمارك والنظم التجارية في الدول الناشئة والمتطورة.

دوتك

وتقوم «دوتك» الذراع التقنية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بعرض منصة مكتبي ذات التصاميم المبتكرة التي تجمع المؤسسة والموظفين للتعاون سوياً في إنجاز الأعمال بشكل ذكي، في أي وقت ومن أي مكان، كما سيتم عرض الموقع الإلكتروني المتطور للشركة.

3 مبادرات

تشارك سلطة مدينة دبي الملاحية بثلاث مبادرات نوعية، هي تجمع دبي البحري الافتراضي، منصة تفاعلية وموحدة معززة من خلال مفهوم تجمع دبي البحري الافتراضي، حيث يوفر خريطة تفاعلية ومعلومات وخدمات ومكونات وإمكانات القطاع البحري في دبي، ومبادرة بحر دبي، وهي منصة ذكية تضم جميع الأنشطة البحرية وتطبيق السلطة البحرية الذكية الذي يوفر للمتعاملين قناة ذكية لخدمات سلطة مدينة دبي والحصول على جميع المعلومات والرخص.