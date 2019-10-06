صندوق خليفة يدعم المشاريع بمنصة «إيه آي مينتور»

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعرض صندوق خليفة لتطوير المشاريع خلال مشاركته في النسخة الـ39 من معرض أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام، منصة «إيه آي مينتور» التي تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على إعداد وتنفيذ خطط الأعمال الخاصة بمشاريعهم بشكل ذكي، واضح وصحيح من خلال إرشادهم إلى الطريقة المثلى لكتابة خطة العمل التي تتناسب مع طبيعة المشروع وتتماشى مع مجريات ومتطلبات السوق.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في الصندوق: «تُعد منصة إيه آي مينتور والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال في كتابة خطط أعمالهم بطريقة متقنة لإنجاح مشاريعهم، دليلاً إضافياً على المساعي الحثيثة التي يبذلها الصندوق في سبيل الارتقاء بريادة الأعمال في دولة الإمارات».