«الإمارات للمزادات» تعرض أبرز مشاريعها المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

تسعى الإمارات للمزادات من خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس 2019، إلى عرض أبرز إنجازاتها ومشاريعها المبتكرة، وتسليط الضوء على خدماتها ومنتجاتها الذكية في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية التي تُعتبر الأحدث من نوعها في المنطقة، وذلك بالشراكة مع محاكم دبي في المنصة رقم C1-S3 في قاعة الشيخ سعيد، حيث ستقوم الشركة بعرض آخر إنجازاتها التقنية والنقلة النوعية في خدماتها ومبادراتها الذكية المبتكرة التي تقدمها بغية إسعاد المتعاملين.

وقال عمر مطر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات: إن مشاركتنا المُتجددة في أسبوع جيتكس للتقنية تحمل هذا العام طابعاً خاصاً من خلال شراكتنا مع محاكم دبي، وذلك في إطار حرصنا على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال استعراض الإمكانات المتطورة التي تمتلكها الشركة وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية.