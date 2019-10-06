28 شركة تشارك بالجناح المصري في جيتكس

المصدر: القاهرة - البيان

ترعى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» المشاركة المصرية الرسمية في فعاليات النسخة 39 من معرض ومؤتمر «أسبوع جيتكس للتقنية» والذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري.

وتشارك الهيئة هذا العام لأول مرة بجناحين يقع أحدهما بقاعة الشيخ سعيد على مساحة 429 متراً تضم 18 شركة مصرية، بينما يضم الجناح الثاني 10 شركات مصرية ناشئة ضمن فعالية «جيتكس لنجوم المستقبل» الذي يسلّط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في عالم التكنولوجيا ويضم حوالي 750 شركة عالمية ناشئة، و1500 من المستثمرين والعملاء.

خدمات

وأشارت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن المشاركة المصرية في معرض هذا العام تأتي في إطار جهود الهيئة لمساعدة الشركات المحلية على الاختراق والتوغل في الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها من منتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الجوهري على أن السوق الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام ضمن الأسواق الرئيسة التي تستهدفها الهيئة ونتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون وزيادة فرص الشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها في هذه الأسواق حيث تصل قيمة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات إلى 160 مليار دولار بنهاية العام الجاري ومن هذا المنطلق تقوم «ايتيدا» برعاية الشركات المصرية ودعمها لحضور المؤتمرات والمعارض المهمة. وتقدم الهيئة للشركات العارضة المشاركة تحت الجناح المصري بالمعرض عدداً من الخدمات من بينها قاعات مجهزة بشاشات لعرض المنتج أو الخدمة.